I prossimi appuntamenti di “Album – Brianza paesaggio aperto”

Gli appuntamenti dal 20 settembre al 9 novembre. In cartellone teatro, conferenze, percorsi guidati

BARZANO’ – Dalle conferenze di storia dell’arte ai percorsi guidati alla scoperta del territorio, dalle narrazioni intorno ai libri alla poesia, fino a una nuova mostra di disegni di Alessandro Greppi, questa volta dedicata alla Canonica di San Salvatore di Barzanò. Dopo la pausa estiva riprende la corsa di “Album – Brianza paesaggio aperto”, il progetto che unisce la promozione del paesaggio e delle bellezze storico-artistiche della Brianza lecchese all’organizzazione di eventi culturali. Un’iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi (capofila istituzionale) e dall’associazione BRIG – cultura e territorio (direzione artistica), finanziata da Lario Reti Holding in partnership con Fondazione Comunitaria del Lecchese nell’ambito del “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico-artistico e naturalistico” e che fino al 9 novembre 2024 torna a proporre un articolato cartellone.

“Un nuovo calendario di eventi ci accompagna dall’estate all’autunno – commenta Laura Caspani, presidente di BRIG-cultura e territorio – tra paesaggi che vengono illuminati da una luce cangiante che ne rende più dolci e soffusi i profili. Luce che diventa il filo conduttore sotteso a unire tra loro i diversi eventi di questi mesi e che ritroveremo in ognuno degli appuntamenti: descritta, narrata, raccontata, raffigurata da relatori, guide e artisti, in un continuo cambio di prospettiva”.

Dopo una piccola anteprima affidata al laboratorio creativo per bambini curato da Frasi Lunari in occasione della Festa della Zucca di Casatenovo, il calendario entra nel vivo con il laboratorio di Caviardage® in programma per venerdì 20 settembre con doppio turno (il primo alle 17.30 e il secondo alle 20) al Convento della Misericordia di Missaglia. Tenuto da Gaia Colombo di BRIG, il workshop sarà l’occasione per trasformare in scrittura le suggestioni date da un luogo ricco di storia come il Monastero. Grazie al Metodo Caviardage® (tecnica del cut-up), i partecipanti saranno accompagnati nella creazione di un componimento poetico, che nascerà dialogando con gli spazi e le opere d’arte del convento.

Il 21 settembre, a Villa Mariani di Casatenovo, si terrà la performance teatral-musicale “Equinox – Voci dal Mondo”, con Filippo Ughi e Marco Pagani, in un evento che celebra il passaggio dall’estate all’autunno. Segue, il 9 novembre a Villa Greppi di Monticello Brianza, lo spettacolo “Tinte soavissime”, un viaggio tra le “Quattro Stagioni” di Vivaldi e i racconti di Alessandro Greppi.

Il 22 settembre ad Airuno, durante la festa patronale, saranno proposti laboratori creativi per bambini e danze popolari a cura dell’Associazione “Lo stivale che balla”. A fine mese, dal 26 al 29 settembre, Villa Greppi ospiterà la rassegna “Grandangolo”, un evento che esplora il paesaggio urbano contemporaneo con ospiti come Eraldo Affinati e Vittorio Magnago Lampugnani.

Dal 28 settembre al 13 ottobre, la Canonica di San Salvatore di Barzanò sarà protagonista di una mostra dedicata ai disegni di Alessandro Greppi, mentre il 5 e il 15 ottobre si terranno laboratori artistici per bambini e adulti, rispettivamente a Robbiate e Missaglia.

Il 6 ottobre è in programma un percorso storico-artistico a Monticello Brianza, seguito il 12 ottobre da un laboratorio fotografico a Paderno d’Adda. Sempre il 12, a Bulciago, una conferenza su Caravaggio esplorerà la sua innovativa luce artificiale, mentre il 26 ottobre si parlerà di luce naturale e impressionismo a Casatenovo.

Infine, per gli amanti della letteratura, Ivano Gobbato guiderà due incontri dedicati a grandi autori: il 6 ottobre su “Quel che resta del giorno” di Kazuo Ishiguro a Imbersago, e il 20 ottobre su Hemingway a Paderno d’Adda.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente attraverso il modulo disponibile sul sito www.villagreppi.it/album (scegliere l’evento e cliccare sul link di prenotazione).