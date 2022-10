Tredici spettacoli di teatro amatoriale tra Malgrate, Civate e Valmadrera

“Una rassegna non scontata, in grado di soddisfare tutti” dichiara il presidente di FITA Lombardia Elisabetta Sala

MALGRATE – Nella Sala consiliare del Comune di Malgrate è stata presentata oggi la nuova rassegna organizzata dalla FITA Lombardia– Federazione Italiana Teatro Amatoriale, intitolata “Viaggiatore di prima classe”. Presenti gli Assessori alla Cultura di Malgrate, Angelo Garavelli, e di Valmadrera, Marcello Butti, oltre a due membri della FITA: il presidente della sezione Lombarda Elisabetta Sala e il responsabile creativo Edoardo Santucci.

“Saranno tredici spettacoli, fino a primavera inoltrata, uno al mese – dichiara la Sala nella sua introduzione – toccheremo anniversari e avvenimenti importanti. Le compagnie provengono da tutta la Lombardia e, per la prima volta, ne avremo una di Lecco. Sarà una rassegna non scontata, in grado di soddisfare tutti”.

Dopo il messaggio dei due Assessori, è toccato al responsabile creativo Santucci presentare i tredici spettacoli, uno alla volta. “Il lavoro è partito fin da marzo, abbiamo scelto gli spettacoli che rispettavano la nostra visione, un teatro inclusivo che sia portatore di temi importanti come malattia mentale, ecologia e famiglia”.

“Viaggiatore di prima classe” toccherà tre città della provincia lecchese: Valmadrera, Malgrate e Civate. L’esordio della rassegna avverrà sabato 15 ottobre (h. 21) al centro Fatebenefratelli di Valmadrera con “Io, me stesso e altre cose”, messo in scena dalla compagnia “Silence teatro”. L’ingresso sarà gratuito, fino a esaurimento posti.

L’ultimo spettacolo andrà in scena il 13 maggio 2023.

Il percorso delle rappresentazioni sarà accompagnato da eventi paralleli, ancora in via di organizzazione. “Per noi il teatro non è solo quello messo in scena – conclude la Sala – ma il mezzo per poter parlare di tematiche importanti”.

Al seguente link la programmazione completa, direttamente dal sito FITA Lombardia.