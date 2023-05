Accudimento: in Ospedale mostra di fotografie e poesie promossa da ACMT

Allestita nella hall dell’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco ed è visitabile dal 19 maggio al 9 giugno 2023

LECCO – Immagini e poesie unite fra loro da un sottile ma presente filo arancione. Così ACMT, associazione per la cura dei malati in trattamento palliativo, ha deciso di raccontare un anno di impegno dei propri volontari all’interno dell’Hospice Resegone. La mostra, allestita nella Hall dell’Ospedale Manzoni di Lecco dove resterà fino al 9 giugno, è stata pensata in occasione della XXII Giornata Nazionale del Sollievo, che quest’anno ricorre il 28 maggio.

Venti immagini dei fotografi Ian Stuart e Dario Fumagalli, insieme ad alcune celebri parole di grandi poeti, impaginate su cartoncini colorati dagli studenti di grafica della scuola “Casa degli Angeli” di Lecco, danno vita ad una mostra che celebra il valore della rete formata dai volontari di ACMT e dai professionisti del Dipartimento della Fragilità dell’ASST di Lecco, uniti nel loro operare quotidiano da un sottile filo rosso di umanità, accudimento, ascolto e sostegno, nel rispetto dei desideri e delle aspettative del malato e dei suoi cari.

Oltre alla mostra, sempre in occasione della XXII Giornata Nazionale del Sollievo, i volontari di ACMT saranno impegnati il 25 e 26 maggio in una vendita benefica di fiori, organizzata in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale di Lecco. Il fiore tradizionalmente utilizzato per questa ricorrenza, che coinvolge tutti gli hospice d’Italia, è la gerbera, ma quest’anno, per ragioni legate alla scarsa reperibilità, è stata sostituita da piantine di nuova guinea, una sempre verde robusta e resistente, che in primavera, dai mesi di marzo ed aprile, fino ai primi freddi dell’autunno produce numerosissimi fiori con colorazioni che vanno dal bianco al rosso, al rosa. Le piantine si potranno acquistare, al costo di 5 euro, il 25 e 26 maggio, dalle 7 alle 14, presso il banco di ACMT che sarà allestito nella Hall dell’Ospedale Manzoni.