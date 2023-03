Al cenacolo Francescano applausi per “La Pensione dei Miracoli”

Sul palcoscenico la Compagnia “Le Gocce” di Civate

Prossimpo appuntamento l’1 e 2 aprile con la commedia “Purga & Cioccolato” della compagnia “Siamo nati per soffrire” di Malgrate

LECCO – Continuano con successo gli ”Eventi Straordinari” al Cenacolo Francescano. Per il quarto appuntamento della Rassegna “Una Città sul Palcoscenico” la Compagnia “Le Gocce” di Civate ha proposto la Commedia spumeggiante “La Pensione dei Miracoli” di Giuseppe Aronne.

La trama è divertente. La vita fin troppo tranquilla alla piccola “Pensione dello stambecco” viene stravolta dall’arrivo di alcuni ospiti stravaganti: una nobile poetessa con servitù, una famiglia litigiosa, uno strano raccoglitore di vermi e una coppia di improbabili criminali. Una commedia spumeggiante con numerosissimi colpi di scena che mantengono alta l’attenzione dello spettatore fino al crescendo finale. Mistero, risate e momenti toccanti sono gli ingredienti necessari per una commedia speciale targata Le Gocce

L’opera brillante in tre atti è stata scritta da Giuseppe Aronne. Nato in provincia di Reggio Calabria nel 1959, l’autore arriva in Liguria con la famiglia all’età di 9 anni. A 16 si appassiona al teatro, iniziando la carriera amatoriale nella Compagnia teatrale “Letimbro” diventando uno dei più significativi autori teatrali contemporanei.

Una sorpresa grandissima ed inaspettata la presenza in Teatro dell’autore Giuseppe Aronne che, giunto appositamente da Savona, ha esternato alla Compagnia “Le Gocce” la sua ammirazione e le sue più sentite congratulazioni per l’efficacia e la brillantezza con cui è stata messa in scena la sua interessantissima e non facile opera. Nessun riconoscimento più gradito e competente di questo.

La compagnia ha interpretato questa commedia adeguandosi al succedersi degli eventi sicuramente inusuali e non banali ma che rendono la commedia ricca di spunti di intensa verve e che, proprio per questo, richiedono mimica e consumata presenza scenica: merito di una regia attenta, che ha saputo delineare con precisione e simpatia le caratteristiche peculiari dei vari personaggi cui tutti gli attori hanno dato una fisionomia convincente facendo emergere con gusto la stranezza della vicenda.

I giovani attori, che costituiscono l’ossatura portante di questa compagnia, confermano le loro capacità anche in questo testo dove le situazioni sceniche, non sempre coerenti fra loro e spesso paradossali, hanno richiesto un significativo sforzo interpretativo. Tutti meritevoli di plauso, come ha sottolineato il pubblico con frequenti e appassionati applausi.

Il prossimo appuntamento della Rassegna “Una città sul palcoscenico” vedrà una variazione del programma perché lo spettacolo della Compagnia “Teatro in Sala” di Calolziocorte viene spostato dal 18/19 marzo al 22/23 aprile a causa di problemi di salute di uno degli attori protagonisti. Sarà pertanto in scena la Compagnia Teatrale “Siamo nati per soffrire” di Malgrate che sabato 1 e domenica 2 aprile porterà sul palcoscenico del Cenacolo Francescano “Purga & Cioccolato” commedia di Carlo Pardini.