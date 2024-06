Al Cineteatro Palladium di Lecco si chiude una stagione ricca di soddisfazioni

33 film in prima visione e 20 film offerti nel corso delle due rassegne del giovedì

“Grazie ai volontari che ora si concedono una meritata pausa estiva: senza di loro il Palladium non esisterebbe”

LECCO – Si è conclusa la stagione cinematografica e teatrale 2023/2024 del Cineteatro Palladium, gestito dal un affiatato gruppo di volontari. Dopo nove mesi e mezzo sono stati proposti 33 film in prima visione e 20 film nel corso delle due rassegne del giovedì. Il Palladium, la sala della comunità del rione di Castello e della sua parrocchia, ora chiude per la pausa estiva.

“La stagione cinematografica era iniziata il primo di settembre con il film evento della stagione estiva, ovvero il film di ‘Barbie’, che dietro ai colori rosa pastello (con i quali molte spettatrici si sono presentate al cinema) voleva lanciare un chiaro messaggio sulla vita reale e quella virtuale. Il secondo titolo/evento è stato ‘Oppenheimer’, il pluripremiato film agli Oscar 2024, ed è stato proposto in prima visione al pubblico. Un film da godere e apprezzare in sala con la controversa storia legata all’inventore della bomba atomica – continuano dall’organizzazione -.E poi il film che letteralmente ha spaccato e ha segnato in modo incontrovertibile la stagione cinematografica, ovvero ‘C’è ancora domani’, diretto e interpretato da Paola Cortellesi che ha raccolto 5.300 presenze, oltre a numerose matinées organizzate dai dirigenti scolastici di alcune scuole cittadine, per l’alto senso civico ed etico dell’opera, con al centro la condizione femminile”.

“Il periodo natalizio è stato dedicato, come sempre, alle famiglie e a farla da padrone sono state ‘Wonka’ e ‘Wish’, ovvero il Disney natalizio. Seguendo il trend del mercato nazionale la stagione ha vissuto buoni momenti che hanno fatto pensare ad una ripresa del pubblico in sala e, solo a partire da fine marzo, complice l’uscita di alcuni titoli che hanno deluso le aspettative e di altri decisamente sotto tono, il Palladium ha segnato un rallentamento – continuano gli organizzatori -.Non sono mancati i titoli ‘coraggiosi’ come ‘La zona d’interesse’, ‘Povere creature’ e ‘Vangelo secondo Maria’ a conferma di un’autonomia di scelta che da sempre ha contraddistinto la sala, che a volte viene sbrigativamente liquidata come sala parrocchiale. Un discorso a parte per due rassegne del giovedì (autunnale e invernale), con una buona presenza in sala, considerato il giorno di uscita e accompagnata da una scheda film e da una breve presentazione del film che che ha cubato oltre duemila presenze. A tutto ciò si aggiungano diverse rappresentazioni teatrali, quali la stagione proposta dal Comune di Lecco, e la raffica di ‘sold out’ registrati dai ragazzi della ‘Compagnia del Domani’ che, con la loro Sirenetta, hanno fatto registrare una memorabile stagione anche al di fuori del perimetro cittadino”.

“I volontari del cinema si concedono una meritata pausa estiva e a loro (responsabili di sala, cassieri, maschere, montatori, chi si occupa dell’amministrazione) va un enorme ringraziamento: senza di loro il Palladium non esisterebbe. Arrivederci alla prossima stagione!“