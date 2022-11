Giovedì 24 novembre alle ore 18 la presentazione nella sede di via Bertarelli, 11

La storia di questo prestigioso e antico roccolo acquistato dal Parco nel 1987 per trasformarlo in Stazione ornitologica

GALBIATE – “Alla scoperta di Costa Perla – Da Roccolo a Stazione Ornitologica e Museo” è il titolo della nuova pubblicazione realizzata dal Parco Regionale del Monte Barro che verrà presentata giovedì 24 novembre alle 18 nella sede di via Bertarelli, 11 a Galbiate.

La pubblicazione riporta la storia di questo prestigioso e antico roccolo acquistato dal Parco nel 1987 per trasformarlo in Stazione ornitologica della Regione Lombardia, unico esempio di riconversione di una uccellanda tradizionale in centro scientifico ad opera di un ente pubblico, e per realizzarvi una sezione staccata del Museo Etnografico dell’Alta Brianza (MEAB). Nelle sue pagine viene anche descritto l’affascinante mondo della migrazione degli uccelli e vengono riportate le attività di inanellamento che vi vengono svolte con i dati relativi alle quasi 40.000 catture effettuate a Costa Perla dal 1990 ad oggi. Costa Perla non è solamente un centro di studio delle migrazioni degli uccelli ma anche un luogo bellissimo e ricco di storia aperto al pubblico e in particolare alle scolaresche.

L’appuntamento del 24 novembre vedrà l’introduzione di Paola Golfari, presidente del Parco Monte Barro. A seguire interventi degli autori, Federico Bonifacio e Gianpiero Calvi, e di Agostino Cesana, l’ultimo roccolatore di Costa Perla. “Alla scoperta di Costa Perla”, edizione Parco Monte Barro – Pagine 120 – Stampa Cattaneo Paolo Grafiche – Prezzo di copertina 10 euro.