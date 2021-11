Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco

Sabato 6 novembre alle ore 21 la serata finale presso l’auditorium della Casa dell’Economia a Lecco

LECCO – Chi tra Giuseppe Catozzella, Martina Merletti e Andrea Molesini si aggiudicherà il Premio Manzoni al Romanzo Storico 2021? Chi raccoglierà il testimone da Melania G. Mazzucco, vincitrice dell’edizione 2020 con “L’architettrice”? Mancano poche ore e il “mistero” sarà risolto. Infatti sabato 6 novembre è in programma la finale della diciassettesima edizione del Premio, organizzato da 50&Più Lecco in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Manzoniani, il Comune di Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco (main sponsor Acel Energie). L’appuntamento è fissato per le ore 21 presso l’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco della Camera di Commercio Como-Lecco. Per partecipare alla serata (a ingresso libero fino a esaurimento posti; necessari green pass e mascherina) occorre iscriversi sul sito www.leggermente.com.

I tre romanzi in gara – “Italiana” di Giuseppe Catozzella (Mondadori), “Ciò che nel silenzio non tace” di Martina Merletti (Einaudi) e “Il rogo della Repubblica” di Andrea Molesini (Sellerio) – sono stati scelti negli scorsi mesi dalla Giuria Tecnica presieduta da Ermanno Paccagnini. E proprio il presidente Paccagnini sarà sul palco a dialogare con i finalisti insieme a Stefano Motta, anche lui componente della Giuria Tecnica.

Protagonisti della serata saranno i tre autori: le loro risposte saranno intervallate dagli “annunci” relativi allo spoglio delle schede dei 110 voti espressi dalla Giuria Popolare. A controllare le operazioni sarà il notaio Federica Croce.

I finalisti