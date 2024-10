Coro Alpino Lecchese in concerto al Santuario della Vittoria

Appuntamento a lunedì 4 novembre alle ore 21

Insieme al Coro Alpino Lecchese, si esibiranno anche il Coro Val Tinella di Varese e il Coro dei Cech di Traona

LECCO – Il Concerto del Santuario di Nostra Signora della Vittoria, giunto alla sua 26ª edizione, rappresenta un’importante tradizione per la comunità di Lecco. Organizzato sin dal suo esordio dal Coro Alpino Lecchese in collaborazione con Assoarma, questo evento ha radici profonde, frutto della volontà di figure emblematiche come Don Pozzoli, lo storico Aloisio Bonfanti e l’allora Presidente del Coro Alpino Lecchese, Peppino Rusconi.

L’esibizione riveste un profondo significato commemorativo, poiché celebra la memoria dei caduti di tutte le guerre e le gesta di coloro che hanno lottato per la libertà. In questo modo, si trasforma in un momento di intensa riflessione e di rievocazione storica, fortemente legato al Santuario.

L’evento avrà luogo lunedì 4 novembre alle ore 21 presso il Santuario della Vittoria a Lecco. Quest’anno, oltre al Coro Alpino Lecchese, si esibiranno anche il Coro Val Tinella di Varese e il Coro dei Cech di Traona, arricchendo ulteriormente la serata con le loro armonie e rendendola ancora più suggestiva.