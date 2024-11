Corso gratuito di fumetto per ragazzi: iscrizioni aperte

L’iniziativa è promossa dalla biblioteca civica di Lecco

Il corso è rivolto a ragazzi dagli 8 ai 13 anni si svolgerà in 4 lezioni dal 20 novembre all’11 dicembre. Solo 15 posti disponibili

LECCO – Un’occasione unica per coltivare la passione per il disegno e il racconto visivo: la biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco propone un corso gratuito di fumetto, rivolto ai ragazzi tra gli 8 e i 13 anni. A guidare i giovani aspiranti fumettisti sarà Luca Galimberti, illustratore e fumettista con una solida esperienza didattica maturata presso la scuola d’arte di Cabiate, in provincia di Como.

Il corso, articolato in quattro lezioni, prenderà il via il 20 novembre e si concluderà l’11 dicembre. Gli incontri si terranno ogni mercoledì pomeriggio, dalle 17 alle 19. Un periodo speciale, quello natalizio, che diventerà anche il tema principale del progetto creativo: i ragazzi, infatti, realizzeranno una tavola fumettistica con protagonisti i loro personaggi preferiti, utilizzando i materiali messi a disposizione dalla biblioteca.

L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Biblioteca Futura”, rientra nel programma finanziato dal bando regionale Avviso unico cultura 2024. Un’opportunità che non si limita a stimolare la creatività, ma che valorizza anche la biblioteca come luogo di incontro e formazione per le giovani generazioni.

I posti sono limitati a 15 partecipanti, e le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 18 novembre, salvo esaurimento dei posti disponibili. Per aderire o ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare la biblioteca civica al numero 0341 481123/122 o inviare un’e-mail a biblioteca@comune.lecco.it.

Un appuntamento che promette di trasformare la passione per il fumetto in un’esperienza condivisa, regalando un tocco di magia creativa alle festività natalizie.