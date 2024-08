Ferragosto in Lombardia. Eventi e iniziative tra relax, cultura e divertimento

“Un invito a scoprire paesaggi e luoghi ricchi di fascino”

Spettacoli, sagre, picnic e mercatini animeranno città e piccoli borghi

LECCO – La Lombardia si caratterizza per la sua offerta ricca e diversificata, che, anche nella settimana di Ferragosto, prevede un ampio programma di iniziative diffuse su tutto il territorio. Spettacoli, sagre, picnic e mercatini animeranno città e piccoli borghi, offrendo ai turisti e residenti numerose occasioni di svago e divertimento.

“Il mio incarico di presidente della Regione Lombardia – osserva il governatore Attilio Fontana – mi porta spesso a visitare luoghi e territori poco conosciuti, ma non per questo non meritevoli di attenzione. Di qui la nostra azione di tutela e valorizzazione di piccoli borghi e di paesaggi affascinanti che abbiamo contribuito a rilanciare con impegno attraverso una serie di finanziamenti e di opere concrete”.

“Grazie a queste iniziative abbiamo migliorato la qualità della vita dei cittadini che risiedono in questi luoghi, dotati di servizi che ne aumentano l’attrattività e, quindi, più facilmente raggiungibili dai turisti” spiega Attilio Fontana.

“Per questo Ferragosto – dichiara il presidente Fontana – sono tanti gli appuntamenti che le comunità locali e le città d’arte offrono ai turisti o a chi decide di regalarsi un fine settimana all’insegna dello svago e della bellezza. Basta scegliere, in base alle proprie attitudini, e portarsi a casa un bel ricordo della nostra Lombardia, diventata sempre più una eccellente meta turistica”.

“I dati elaborati dal nostro Osservatorio Regionale – commenta l’assessore al Turismo Barbara Mazzali – confermano che, anche nel 2024, la Lombardia si consolida come destinazione turistica ad alta attrattività”.

“Il patrimonio storico-artistico delle nostre città lombarde, le montagne, i laghi, ma anche i piccoli borghi diffusi su tutto il territorio regionale, attirano in maniera crescente per la loro bellezza e per l’offerta turistica differenziata, in grado d’intercettare molteplici target, sia a livello nazionale che internazionale” spiega Barbara Mazzali.

Iniziative nella provincia di Lecco

Pasturo . Fino a domenica 18 agosto è in programma la “ Sagra delle sagre “, consueto appuntamento estivo in Valsassina, arrivato alla sua 59^ edizione. Nell’area espositiva sarà possibile trovare una serie di prodotti tipici locali e internazionali (miele, formaggi, cosmetici, dolci, birre). L’iniziativa prevede inoltre un ricco cartellone di spettacoli gratuiti, laboratori educativi, seminari musicali e concerti.

. Fino a domenica 18 agosto è in programma la “ “, consueto appuntamento estivo in Valsassina, arrivato alla sua 59^ edizione. Nell’area espositiva sarà possibile trovare una serie di prodotti tipici locali e internazionali (miele, formaggi, cosmetici, dolci, birre). L’iniziativa prevede inoltre un ricco cartellone di spettacoli gratuiti, laboratori educativi, seminari musicali e concerti. Bellano . Altra meta da non perdere è Bellano, dove è nato nel 1956 la scrittore Andrea Vitali . Qui è possibile visitare l’ Orrido di Bellano , una gola naturale creata milioni di anni fa dall’erosione del torrente Pioverna e del Ghiacciaio dell’Adda.

. Altra meta da non perdere è Bellano, dove è nato nel 1956 la scrittore . Qui è possibile visitare l’ , una gola naturale creata milioni di anni fa dall’erosione del torrente Pioverna e del Ghiacciaio dell’Adda. Alpe Giumello. Il 15 e il 16 agosto è in programma la festa di Alpe Giumello, piccolo paradiso lecchese. A pochi minuti di camminata a partire da Casargo si arriva in uno dei punti panoramici del Lago di Como e poi spingersi fino a raggiungere la cima del Monte Croce di Muggio.

Tutti coloro che vogliono avere informazioni utili a vivere al meglio il turismo nel territorio lombardo possono visitare il portale InLOMBARDIA, dove si possono trovare indicazioni sulle mete da non perdere in ogni singola provincia, ma anche tanti suggerimenti su eventi o iniziative dedicate al tempo libero.