Una giornata di apertura straordinaria per oltre una ventina di siti storici in provincia

“Luoghi di bellezza della porta accanto” e riaperti o potenziati grazie ai bandi di LRH e Fondazione Comunitaria per il Lecchese

LECCO – “Apriamoci alla bellezza” è l’invito ad una giornata speciale, quella del 20 giugno, quando oltre una ventina di luoghi storici e culturali sparsi su tutto il territorio lecchese apriranno ai visitatori.

Si tratta della metà circa dei siti (54) che hanno potuto riaprire o potenziare il proprio servizio al pubblico grazie agli importanti finanziamenti messi a disposizione tramite il bando finanziato dai Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Ben 2 milioni di euro quelli stanziati dalla società che sistema il sistema idrico lecchese e 500 mila quelli messi sul piatto dalla fondazione, risorse che saranno spalmate su cinque anni (2020-24).

“Sono stati i comuni soci ha decidere di devolvere questo contributo, che deriva dall’incasso di un importante dividendo, per iniziative sul territorio” ha sottolineato il presidente della holding, Lelio Cavalier.

Soldi depositati su un fondo con il quale sono stati finanziati finora un bando a giugno dello scorso anno per interventi di manutenzione di sentieri, piste ciclabili, percorsi pedonali e un secondo bando, ad ottobre, che ha riguardato appunto interventi per la valorizzazione del patrimonio artistico a cui hanno aderito 44 enti del terzo settore, parrocchie o associazioni e che ha riguardato 54 luoghi interesse storico artistico (QUI LA LISTA COMPLETA).

“Le necessità principali evidenziate da quanti hanno partecipato al bando – spiega Paolo Dell’Oro di Fondazione – sono state soprattutto quelle di garantire l’apertura o potenziare gli orari di visita, oltre che la produzione di materiale informativo per i visitatori”

I progetti sono stati finanziati con un contributo di 462 mila euro per l’annualità incorso.

“Siamo convinti che il turismo di prossimità e non solo rappresenti un’opportunità di crescita per il nostro territorio. Questo progetto permette di promuovere un turismo lento, sostenibile e culturale – spiega Giuseppe Conti, rappresentante dei comuni soci di Lario Reti Holding e sindaco di Garlate – La sostenibilità, il rispetto per il territorio e la valorizzazione del patrimonio culturale sono chiavi per una crescita sostenibile. Un’ulteriore caratteristica di questo bando è stata la necessità di fare rete tra enti e associazioni per l’ottenimento dei fondi, favorendo quindi le sinergie”.

“E’ un percorso che non si esaurisce qui – ha aggiunto Conti – questo progetto è come un seme, una start up che potrà favorire nuove iniziative”.

Tanti luoghi di bellezza da scoprire

Dal lago alla Brianza, sono tanti i siti di interesse visitabili. Per l’evento del 20 giugno è stata realizzata una cartina apposita con segnalati tutti i luoghi visitabili, orari e programma delle iniziative.

“Una giornata speciale dedicata all’arte e alla cultura, quella popolare che nasce fuori dalla porta di casa delle nostre comunità e che aiuta ognuno di noi ad aprirsi alla bellezza – dichiara Maria Grazia Nasazzi, Presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese – Una bellissima avventura che parte dall’Alto Lago fin giù nel Meratese, raccoglie sessanta siti, li collega idealmente formando un grande ‘sito di interesse’ da vivere in una giornata davvero speciale”.

“Il protocollo d’intesa siglato per volontà dei Comuni Soci di Lario Reti Holding con la Fondazione è una virtuosa collaborazione da continuare per le nostre comunità che devono riscoprire la bellezza della propria storia. Grazie ai tanti incontri fatti, grazie all’impegno serio di ciascuno degli attori, grazie alla scelta lungimirante dei Comuni” ha concluso Nasazzi.