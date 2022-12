“Il canto magico”: libro per bambini ispirato a Lecco e al Resegone

Scritto dalla lecchese Tiziana Nava con illustrazioni del disegnatore e fumettista Danilo Loizedda

LECCO – Si intitola “Il canto magico”, ed è un libro per bambini dai 6 agli 11 anni, ispirato a Lecco e al monte Resegone. Si tratta di un testo di genere fantasy, dal taglio ironico, di scorrevole lettura scritto da Tiziana Nava, lecchese, libera professionista del settore editoriale e già autrice di libri sul territorio.

“Il canto magico” è illustrato da Danilo Loizedda, disegnatore, fumettista e illustratore lecchese ed è disponibile dal 15 sia in formato kindle che in versione cartacea.

“Il libro accoglie inoltre tre contenuti aggiuntivi, indicati in Postfazione, che mirano a coinvolgere attivamente i bambini, facendoli diventano ancor più protagonisti”, spiega l’autrice.

I piccoli lettori infatti sono invitati a disegnare le loro scene preferite: i disegni saranno poi pubblicati su un sito dedicato. Sempre online si trovano le ricette della signora Genziana, uno dei personaggi della storia, realizzate appositamente per “Il canto magico” da Lara Casati, esperta di cucina naturale e macrobiotica. Infine, i piccoli lettori sono invitati a scrivere le loro avventure più belle, e a inviarle a un indirizzo e-mail indicato in Postfazione: alcune di esse saranno trasformate in storie e pubblicate.

Il libro racconto di Larimar e Topazio che scompaiono sul dorso di un arcobaleno, i loro figli restano soli nei boschi del monte Drago, ma Spinello, Eliodoro e Rubino non sono bambini qualunque: sono verdeggianti, ossia “figli del bosco”. E i verdeggianti sanno sempre come fare. A parte quando si tratta di placare la rabbia del piccolo Rubino, che grida così forte da scatenare tempeste di pigne; Eliodoro e Spinello non ne possono più e chiedono aiuto a una pasticcera stravagante e chiacchierona… Una storia di avventura, di amicizia, di audacia, di trasformazione e di magia.