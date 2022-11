In Confcommercio Lecco gli scrittori Fabio Bacà, Francesca Valente e Alberto Bartolo Varsalona

Appuntamento sabato 19 novembre per un evento di assoluto spessore culturale

LECCO – Un evento di assoluto spessore culturale che porta a Lecco una realtà storica e prestigiosa come il Premio Campiello, facendola incontrare con una manifestazione come Leggermente che da tredici anni promuove la lettura sul territorio soprattutto tra gli studenti delle scuole. E’ questo il senso più profondo della serata dal titolo “Leggermente ospita il Premio Campiello”, in calendario sabato 19 novembre presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4 a Lecco, con inizio alle ore 21. A organizzare l’appuntamento letterario è Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con il Premio Campiello.

Alla serata prenderanno parte tre scrittori: Fabio Bacà, finalista della 60^ edizione del Premio Campiello con il libro “Nova” (Adelphi); Francesca Valente, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima 2022 con “Altro nulla da segnalare” (Einaudi); Alberto Bartolo Varsalona, vincitore della 27^ edizione del Premio Campiello Giovani con il racconto “La spartenza”. A moderare l’evento sarà Mattia Conti, scrittore lecchese vincitore del Premio Campiello Giovani nel 2011; la lettura dei brani della serata è affidata a Nicola Bizzarri.

L’ingresso alla serata è libero: si consiglia la prenotazione sul sito www.leggermente.com.

“Abbiamo accolto subito e con piacere questo invito a collaborare con il Premio Campiello organizzando insieme un incontro a Lecco – ha spiegato il Presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Con la manifestazione Leggermente da tredici anni portiamo sul territorio eventi e proposte culturali di qualità: siamo sicuri che anche la serata di sabato 19 novembre incontrerà il favore dei lecchesi offrendo loro la possibilità di ascoltare dal vivo la voce di tre autori protagonisti dell’ultima edizione del Campiello”.

Enrico Carraro, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, ha dichiarato: “Siamo felici di portare, grazie alla collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Premio Campiello a Lecco, in una manifestazione culturale come Leggermente, che da anni promuove la lettura sul territorio soprattutto tra gli studenti delle scuole. Un impegno, quello per la promozione della scrittura e dei libri tra i ragazzi, che contraddistingue anche il Campiello Giovani, uno dei progetti più importanti promossi dagli industriali del Veneto che, 60 anni fa, fondarono il Premio Campiello, un’iniziativa unica di sinergia tra impresa e cultura”.

Il Premio Campiello

Il Campiello è un premio letterario che viene assegnato a opere di narrativa italiana. E’ stato istituito nel 1962 per volontà degli Industriali del Veneto con lo scopo di ritagliare un preciso spazio per l’imprenditoria veneta nel mondo culturale italiano. Nella sua storia, il Premio Campiello ha provato la validità delle sue scelte culturali, segnalando all’attenzione del grande pubblico numerosi autori e romanzi che hanno segnato la storia della letteratura italiana.