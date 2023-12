Musica. Che successo per Lorenzo Bonfanti al Discoshop

Presentato l’album “Amare è così”

“Uno stupendo pomeriggio di condivisione” dichiara il cantante

LECCO – Ieri pomeriggio si è riempito fino all’inverosimile il Discoshop di Lecco, storico negozio di dischi del centro cittadino. Il motivo è stato la presentazione del primo album autoprodotto dal cantautore Lorenzo Bonfanti, “Amare è così”.

Questo successo è stata la degna chiusura di un 2023 al massimo per Bonfanti, dopo aver preso la scelta di licenziarsi da un lavoro con contratto a tempo indeterminato per inseguire il suo sogno musicale.

Dopo aver pubblicato diversi singoli – tutti successivamente inclusi nell’album – Bonfanti era salito alla ribalta nazionale per la sua partecipazione alle selezioni di X-Factor, programma da cui era stato escluso a un passo dai live.

“È stato un pomeriggio stupendo, esattamente quello che per me vuol dire fare musica: condivisione, superando ogni mi più rosea aspettativa. Tutti gli artisti e amici che sono saliti sul palco del Discoshop hanno dato un valore inestimabile ad ogni canzone. Abbiamo regalato al pubblico qualcosa di diverso, sono contento che l’abbiano apprezzato”.

Insieme a Bonfanti si sono esibiti Tommaso Intrieri, Marco Giovanni Ferrario, Luca Redaelli, Stefano Mister Bigoni, Filippo DeDionigi, Andrea Verga, Ivan Maddio e Asia Busato.

La parte tecnica è stata gestita da Ivan Tamburini di Danny Service, mentre le grafiche della presentazione sono state realizzate da Marco Menaballi.

“Un grazie immenso va a Stefano Rusconi che ci ha aperto le porte di casa sua mostrando ancora una volta la sua classe e il suo amore per la musica” conclude l’artista.