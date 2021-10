Saranno aperti l’1 novembre Palazzo delle Paure, la Torre Viscontea e Villa Manzoni

Visitabili le mostre allestite nei tre centri museali. Chiuso invece Palazzo Belgiojoso

LECCO – In occasione della festività di Ognissanti, lunedì 1° novembre 2021, i poli museali del Sistema Museale Urbano Lecchese (Si.M.U.L.) Palazzo delle Paure, Torre Viscontea e Villa Manzoni saranno eccezionalmente aperti dalle 10 alle 18, mentre rimarrà chiuso Palazzo Belgiojoso.

I visitatori potranno dunque approfittare per vedere le collezioni permanenti e le seguenti mostre in corso: “Paesaggi Possibili. Da De Nittis a Morlotti, da Carrà a Fontana” di Vidi Milano e Comune di Lecco, a cura di Simona Bartolena allestita a Villa Manzoni e Palazzo delle Paure fino al 21 novembre 2021; “I Passaporti dei Promessi Sposi”, da un progetto di Paolo Vallara, composto da un’esposizione creativa, digitale e interattiva promossa a partire dal Festival “Lecco Città dei Promessi Sposi” ed esposta alla Torre Viscontea fino al 7 novembre 2021; “Luigi Erba. L’Archivio presente”, a cura di Barbara Cattaneo, allestita alla Fototeca di Palazzo delle Paure fino al 23 ottobre 2022; “Il Filo Rosso. Storie del movimento delle donne a Lecco”, a cura di donne dell’UDI (Unione Donne in Italia), dei movimenti femministi lecchesi e del Liceo Artistico Medardo Rosso, da un’idea di Enrica Bartesaghi e Giacinta Papini, esposta al Palazzo delle Paure dal 31 ottobre al 28 novembre 2021.

L’ingresso prevede il pagamento del biglietto di 2 euro per i poli museali di Palazzo delle Paure (include l’ingresso alla collezione permanente della Galleria d’Arte Contemporanea, all’Osservatorio Alpinistico Lecchese e alla mostra allestita in Fototeca “Luigi Erba. L’Archivio presente” e alla mostra “Il Filo Rosso. Storie del movimento delle donne a Lecco”) e Villa Manzoni (include l’ingresso al Museo Manzoniano e alla Galleria d’Arte Moderna).

Per la mostra “Paesaggi Possibili. Da De Nittis a Morlotti, da Carrà a Fontana”, allestita a Palazzo delle Paure e a Villa Manzoni, il biglietto della mostra è acquistabile solo presso Palazzo Paure o in prevendita sul sito internet www.vivaticket.com al costo di 10 euro (include la visita alla seconda sede della mostra alla Galleria d’Arte Moderna di Villa Manzoni). Ingresso gratuito alla Torre Viscontea.

Per maggiori informazioni e approfondimenti sulle mostre in programma è possibile visionare il sito www.museilecco.org. Per accedere ai musei è necessario esibire il green pass in corso di validità al personale.