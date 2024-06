Passeggiate d’autore: 130 persone sulle tracce del Barbarossa a Mandello

Successo per il primo appuntamento alla scoperta del Sistema Museale della Provincia di Lecco

MANDELLO – Grande successo per il primo appuntamento con il ciclo di passeggiate creative per approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage – Sistema Museale della provincia di Lecco e del contesto paesaggistico e culturale dei borghi in cui sono immerse, grazie alla sinergia tra la Provincia di Lecco e l’associazione Sentiero dei Sogni.

Domenica 16 giugno ben 130 persone hanno partecipato alla passeggiata Sulle tracce di Barbarossa tra storia, leggende e fede, che ha coinvolto la Torre di Maggiana a Mandello. La passeggiata è stata condotta dal giornalista e scrittore Pietro Berra e arricchita attraverso le letture di alcuni autori che hanno scritto di questi luoghi, Paolo Giovio, Sigismondo Boldoni e Ignazio Cantù, a cura di Lorena Mantovanelli.

L’itinerario ha fatto tappa alla chiesa di San Lorenzo e al Museo d’Arte Sacra con visita guidata a cura di Beatrice Pizzi e Chiara Brizzolari dell’Ufficio Beni artistici della Diocesi di Como, al Santuario della Beata Vergine del Fiume con suor Silvia Micheli, alla Chiesa di San Giorgio con visita guidata da Davide Maggi e alla Torre di Maggiana con Leonardo Ciappesoni del Gruppo Amici Maggiana.

Prossimi appuntamenti domenica 8 settembre alle 14 con Le pietre raccontano… quando il lago era mare, che coinvolge il Museo delle Grigne a Esino Lario, e sabato 5 ottobre alle 14.30 con Le scale del tempo, da Plinio al Medioevo, che coinvolge il borgo di Corenno Plinio a Dervio.