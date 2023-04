Teatro amatoriale. Al cenacolo in scena la compagnia “Teatro in Sala”

Applausi per la commedia “Dalle stalle alle stelle”

Il 6 e 7 maggio gran finale con la compagnia di casa “Il Cenacolo Francescano”

LECCO – La 27^ edizione di “Una città sul palcoscenico”, rassegna che presenta al pubblico lecchese le compagnie teatrali del nostro territorio, ha portato sul palcoscenico del Cenacolo Francescano la Compagnia “Teatro in Sala” di Calolziocorte con la commedia “Dalle stalle alle stelle” versione in lingua dell’omonimo testo scritto in dialetto piemontese da Secondino Trivero scrittore e presidente della Compagnia di Moncalieri “Siparietto di San Matteo”.

La Compagnia è presente sul nostro territorio da soli tre anni ma mostra interpreti che già da tempo hanno calcato le tavole del palcoscenico in altri gruppi ben noti al nostro pubblico come la “San Genesio” di Maggianico di Lecco. Il riferimento è doveroso a Pier Luigi Angioletti, Angelo Maggioni e Giancarlo Frigerio, quest’ultimo impegnato in un’ottima regia.

I personaggi di Giacomo, Tonio e Angelina sono i più esilaranti della commedia e sono ottimamente gestiti dai già citati Pier Luigi Angioletti e Angelo Maggioni e da Claudia Visconti che tra gag, situazioni tanto improbabili quanto inevitabilmente comiche e persino paradossali conferiscono alla pièce un ritmo frizzante dal finale a sorpresa e per nulla scontato. Il cast si presenta omogeneo, con una distribuzione dei ruoli ben calibrata alle doti tecniche, potenzialità emotive, personalità psicologiche dei singoli personaggi, sviluppando una presenza scenica efficace e comunicativa anche in interpreti che da poco sono stati stregati dalla magia coinvolgente del palcoscenico.

La Rassegna “Una città sul Palcoscenico” chiude la sua 27° edizione sabato 6 e domenica 7 maggio con la Compagnia di casa “Il Cenacolo Francescano” che rappresenta dalla fondazione, circa 40 anni or sono, una pietra miliare del Teatro Amatoriale Lecchese ed Italiano. Lo spettacolo proposto è la Commedia in due Atti “Spirito Allegro” di Noel Coward famosa commedia dell’autore inglese con il suo inconfondibile stile anglosassone.

La serata di sabato 6 maggio si chiuderà con la consegne delle Targhe Ricordo della Manifestazione cui parteciperà il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: un giusto riconoscimento per una Manifestazioni che da così tanti anni porta Cultura e Vita alla nostra Città.