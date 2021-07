Prosegue “StileDanza per le arti” all’Otolab di Lecco

Ecco i prossimi appuntamenti: l’incontro ‘al buio’ di quattro artisti, tra danza e cabaret

LECCO – Siamo ormai alla terza settimana dell’officina artistica StileDanza per le arti che ha visto passare negli spazi di Oto Lab artisti di ogni arte: dal Collettivo artistico di Urbino “Artigianarte” che ha lavorato con giovanissimi ‘apprendisti’, alla fotografa Nidaa Badwan che ha creato foto collettive di ispirazione dantesca, ai danzatori Francesco Posa e Nik Folini che hanno improvvisato un tango, sino alla straordinaria e imprevista partecipazione dell’étoile della danza Luciana Savignano.

Dal primo al 3 luglio con “Knock summer intensive” trenta giovani danzatori hanno realizzato un video shooting guidati da Federica Panzeri e Giordano Orchi.

Punta di diamante del fine settimana (2,3,4 luglio) il debutto dello show perfomance I7Vizi capitali. siamo vestiti di vizi creazione, regia, coreografia di Federica Panzderi e Giordano Orchi che ha coinvolto il pubblico emozionandolo attraverso danza, scultura, voce, canto.

Entra ora in scena direttamente il direttore artistico con il singolare e insolito Sfida al buio, Workshop di creazione artistica tra cabaret e danza moderna con Max Pisu e Filippo Bariffi e con Stefania Damiani e Pierpaolo Giuli @pier_laduck

Dal 5 all’11 luglio i quattro artisti si incontreranno “al buio” per una creazione che incrocerà danza moderna, coreografia e cabaret. Con la indispensabile competenza della coreografa Stefania Damiani e dello scenografo Pierpaolo Giuli@pier_laduck la scommessa sarà quella di realizzare un vero spettacolo a partire dalla intelligente comicità di Max Pisu.

Assistenti alla coreografia saranno il giovane danzatore Alan de Gasperi, visto brillare già nei 7Vizi e Barbara Fomasi , e ancora altri giovani artisti coinvolti nella scenografia e costumeria. I partecipanti si troveranno ad affrontare, insieme agli artisti conduttori, una sfida inusuale e sicuramente divertente e stimolante.

La sera dell’11 luglio sarà occasione per presentare a invitati e addetti ai lavori il risultato della settimana. Saranno presenti i rappresentanti dell’agenzia di spettacolo Mat&Teo che, a loro insindacabile giudizio, decideranno se dalla restituzione del laboratorio potrà nascere un vero spettacolo da loro prodotto e distribuito.

StileDanza per le arti ha dimostrato di essere una vera calamita per gli artisti. E infatti la mattina del 7 luglio ospiterà ‘CordeRosa’, lo spettacolo promosso dall’associazione culturale “Wow” che ha debuttato lo scorso 27 giugno in Piazza Garibaldi. Elena Lo Muzio, Ancilla Oggioni, Francesca Arrigoni e Nadir Giori hanno scelto di realizzare il video ufficiale proprio nell’ambito di StileDanza per le arti.

La danza resta al centro della residenza artistica. Ospite dell’ultima settimana sarà infatti Magda Scaccabarozzi , giovanissima studentessa di soli 14 anni, che è stata selezionata ed è volata in Russia per entrare per far parte della prestigiosa Vaganova Ballet Academy di San Pietroburgo, una delle più note al mondo e prima scuola di danza teatrale in Russia fondata dall’imperatrice Anna nel 1738.

Ingresso libero per visite durante la giornata stileinotolab@gmail.com cellulare 338.420.7711