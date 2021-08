A Varenna il 51° Premio Internazionale “Pierantonio Cavalli” per artisti naifs

La mostra è organizzata dalla Pro Loco di Varenna

L’appuntamento estivo è giunto alla sua 51^ edizione, saranno esposte più di 200 opere provenienti da tutto il Mondo

VARENNA – Tutto pronto a Varenna per il Premio Internazionale “Pierantonio Cavalli” per artisti naifs giunto alla sua 51^ edizione.

La mostra, organizzata dalla Pro Varenna, é patrocinata dal Comune e curata da Norma Cavalli.

L’appuntamento estivo è diventato più che un semplice soggiorno per questa Arte, che ormai è di casa in questa stupenda cittadina del lago di Como.

La manifestazione ideata da un gruppo di amici appassionati della cosiddetta “arte ingenua“ ha fatto sì che dopo più di mezzo secolo di esposizioni, Varenna sia diventata un saldo punto di riferimento per tutti gli artisti mondiali che si riconoscono in questo modo di esprimere l’arte.

Il premio è intitolato ad un grande personaggio varennese: Pierantonio Cavalli, purtroppo prematuramente scomparso, ex sindaco della splendida cittadina del litorale lecchese, ideatore e fondatore della manifestazione. Una persona carismatica che è riuscita a trasmettere l’amore per quest’arte ad un intero paese, facendola entrare prima nella quotidianità della sua gente ed infine nei libri della storia naïf mondiale.

L’arte naïf ha sempre fatto parlare molto di sé: da una parte rinnegata, apostrofata come arte povera, minore, dilettantistica ed improvvisata da persone “non addette ai lavori”, dall’altra esaltata come l’unica vera forma creativa, in quanto vera, diretta, non contaminata da regole, precetti o logiche studiate a tavolino.

Alla 51^ edizione della Mostra saranno presenti più di 200 opere naïf provenienti da tutto il Mondo.

La mostra si terrà nella chiesa di Santa Marta, in piazza S. Giorgio, dal 21 agosto al 12 settembre. Dal lunedì al giovedì dalle ore 17:00 alle 21:00. Venerdì, sabato e domenica dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 21:00.

Il Vernissage si svolgerà sempre nella chiesa di Santa Marta il 21 agosto alle ore 18, mentre il finissage presso l’Hotel Royal Victoria il 12 settembre alle ore 16. L’ingresso alla mostra è gratuito.