Cultura ed eventi. Mandello guarda al 2021 e prepara la nuova stagione

Teatro, festival di lettura e il Centenario della Moto Guzzi: Mandello prepara la stagione di cultura ed eventi

Tra gli ospiti Marina Massironi, Antonio Cornacchione e Angela Finocchiaro

MANDELLO – Lo spettacolo oggi non può continuare ma se platea e palcoscenico per ora restano vuoti, causa chiusura obbligata delle sale, nulla vieta di guardare oltre all’attuale emergenza sanitaria e pensare alla prossima stagione culturale: è quello che sta facendo Mandello del Lario che mercoledì ha annunciato gli eventi in programma nel 2021, dentro e fuori il cineteatro De André.

“E’ un momento di sospensione per la cultura, così come per altri eventi di intrattenimento e sportivi, ma questo non significa fermarsi, anzi, vogliamo essere pronti per ricominciare quanto prima – ha sottolineato il sindaco Riccardo Fasoli, intervenendo in conferenza stampa – in un anno diverso, la nostra rassegna teatrale sarebbe iniziata già un mese fa, spettacoli che dobbiamo spostare sul prossimo anno quando ci saranno altre occasioni importanti, come il centenario della Moto Guzzi che festeggeremo a settembre”.

A quel punto, si spera, l’emergenza sanitaria dovrebbe essere ormai alle spalle grazie al vaccino ma già durante la primavera, salvo nuove misure restrittive, si proverà a proporre i primi spettacoli culturali.

“Il nostro obiettivo – ha proseguito il sindaco – è stato quello di fare rete con le associazioni del territorio per unire le forze e cercare di realizzare una proposta di qualità”.

Il programma che ne è nato, ha aggiunto l’assessore alla Cultura e alle Pari opportunità Doriana Pachera, punta a soddisfare il pubblico più vario, toccando diverse tematiche e portando a Mandello artisti noti sulla scena nazionale. Rassegne che sono state sviluppate in collaborazione con le associazioni e con la Pro Loco, guidata dal presidente Rinaldo Citterio, che gestisce il cineteatro comunale.

I principali eventi

Tra le iniziative che saranno proposte per il prossimo anno torna la Rassegna teatrale per ragazzi e quella per gli adulti. Filo conduttore, spiegano gli organizzatori, è la scelta di proporre artisti di calibro nazionale e contenuti di valore culturale, attraversando di volta in volta la comicità, la prosa, la favola, la musica, avvicinare al teatro la cittadinanza, ma anche attrarre pubblico dal circondario proponendo spettacoli ancora non visti o poco rappresentati nel territorio.

Tra gli attori sul palco ci saranno Paolo Mazzarelli, Marina Massironi e Giovanni Franzoni, Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti, Alessandra Faiella e Valerio Bongiorno, Antonello Taurino, Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli.

Come evento musicale è previsto il tributo a Claudio Baglioni di Igor Minerva, iniziativa in collaborazione con Pro Loco Mandello del Lario.

Tornerà poi il Festival della Letteratura di Mandello, dedicato quest’anno a Gianni Rodari con uno spettacolo teatrale ed evento musicale per bambini. La cittadina lariana parteciperà poi come ogni anno a Leggermente di Assocultura ConfCommercio Lecco e a LetteLariamente incentrato sul tema dell’emergenza climatica.

Immagimondo di Les Cultures farà tappa a Mandello con “Il filo rosso _ Storia del movimento delle donne a Lecco” del Collettivo Femminista Autonomo Lecco, dedicato al tema della violenza sulle donne.

Infine, il 2021 sarà l’anno del Centenario Moto Guzzi, ci si attende quindi un memorabile motoraduno con eventi di avvicinamento ai festeggiamenti di settembre.

Le date degli eventi sono in definizione e saranno comunicate prossimamente.

QUI LA DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE IN PROGRAMMA