Festival della Letteratura, il prossimo incontro “Un libro come ponte”

Dedicato ai bambini della Scuola dell’Infanzia che stanno per affrontare la Scuola Primaria

L’appuntamento è per giovedì 6 giugno

MANDELLO DEL LARIO – Continuano gli appuntamenti del Festival della Letteratura, organizzato dall’Assessore alla Cultura e Istruzione, Doriana Pachera. La prossima iniziativa è legata alla continuità didattica scuola infanzia che stanno per affrontare la scuola primaria. I protagonisti del percorso sono i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia che riceveranno in dono un libro che, una volta letto, andrà ad arricchire la biblioteca delle classi prime della scuola primaria. L’appuntamento è per giovedì 6 giugno alle ore 9 presso la Biblioteca Comunale “E. Carcano”.

La consegna sarà preceduta da una lettura animata a cura del Gruppo Favolare e dalla visita alla Biblioteca “E. Carcano”. L’Assessorato all’Istruzione vuole sottolineare il momento di passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. Dopo aver ascoltato le letture del Gruppo Favolare e aver visitato la biblioteca, i bambini riceveranno in regalo un libro cartonato che porteranno dapprima a casa e poi il primo giorno di scuola lo metteranno nello zaino e lo condivideranno con i nuovi compagni nella prima biblioteca di classe.