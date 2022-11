L’opera di Luciano Maria Rossi presentata sabato 19 novembre

Attraverso materiali di varia natura, ricostruita la metamorfosi della ‘Gera’, zona della riviera mandellese

MANDELLO – Documenti, foto d’epoca, antiche mappe, testimonianze orali analizzati per costruire ‘La storia della Gera e dei nostri giardini‘, fatica di Luciano Maria Rossi edita dall’Archivio Comunale Memoria Locale di Mandello. Un lavoro che sarà presentato sabato 19 novembre alle ore 15.30 presso la sala consiliare del Comune.

Si tratta del 18° quaderno pubblicato dall’organizzazione di volontari, in collaborazione con il Comune di Mandello e privati cittadini, in cui l’autore racconta come si è trasformata nei secoli passati la zona della riviera posta tra l’antico borgo e il fiume Meria, chiamata proprio ‘la Gera’.

Durante la presentazione verranno proiettate diverse immagini.