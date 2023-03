Mandello. Torre di Maggiana, si apre una nuova stagione

A marzo aperture nelle giornate di sabato e domenica

Ancora in definizione il programma degli eventi, reso noto prossimamente al pubblico

MANDELLO – Dopo un 2022 record con 4660 i visitatori, riapre i battenti oggi, sabato, la Torre di Maggiana, per vivere una nuova e lunga stagione. Al momento l’apertura dell’edificio, situato nell’omonima località di Mandello, è prevista sabato e domenica durante tutto il mese di marzo, dalle 9.30 alle 12.30.

A rendere accessibile la struttura, di proprietà comunale, sarà come sempre il GAMAG – Gruppo Amici di Maggiana, avvalendosi della collaborazione di alcuni giovani che si occuperanno di guidare i visitatori alla scoperta delle peculiarità che contraddistinguono la torre, sede del Museo d’Arte Contadina e dotata di una terrazza panoramica con vista a 360° sul territorio circostante.

Punto forte dell’edificio, rientrante nel Sistema Museale della Provincia di Lecco e facilmente raggiungibile anche a piedi trovandosi sul Sentiero del Viandante, è senza dubbio la vista che si può godere in cima, raggiungibile percorrendo quasi cento gradini e dopo aver attraversato cinque piani, ricchi di manufatti da scoprire. Ancora in via di definizione il calendario delle iniziative che animeranno la torre nella stagione 2023, anche se per ingannare l’attesa i visitatori potranno già ammirare la torre, tra le meglio conservate del lecchese.

Per maggior informazioni visitare il sito della Torre.