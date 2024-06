“Orrido Konzert” a Bellano: “Uno spettacolo unico nel suo genere”

L’evento organizzato nelle suggestive gole è una fusione di musica, arte e natura

A cura di Taiko Lecco, lo spettacolo è programmato per venerdì 21 giugno per festeggiare l’arrivo dell’estate

BELLANO – Musica, arte e natura fusi nello stesso momento, questo l’ambizioso obbiettivo dello spettacolo reso possibile dalla regia di Giorgio Galimberti, la partecipazione di Sanbiki no Taikouchi, Percussionisti Anonimi, Mauro Gnecchi, Fausto Tagliabue, Lello Colombo e la straordinaria presenza di Chieko Kojima del gruppo giapponese Kodo.

“I visitatori dovranno ritrovarsi all’ingresso dell’Orrido alle 21, quindi verranno suddivisi in piccoli gruppi, per essere accompagnati da un figurante lungo un percorso che si articola in varie “isole” spiega il sindaco Antonio Rusconi.

Ogni “isola” presenterà un tema musicale, arricchito dalla presenza di attori e danzatori, fino a giungere sotto la cascata. Qui il pubblico, distribuito lungo le passerelle assisterà a uno spettacolo davvero speciale, con la partecipazione dalla famosa danzatrice e percussionista giapponese Chieko Kojima“. Alla serata parteciperanno anche i bambini del Centro Ricreativo Estivo che proporranno un breve spettacolo preparato nel corso di un laboratorio a cura proprio di Taiko Lecco.

L’evento strizza l’occhio anche alle tematiche ambientali: verranno infatti, impiegati strumenti musicali ricavati con materiali di riciclo, ad esempio, degli pneumatici per veicoli in disuso si trasformano in tamburi funzionali. Per assistere allo spettacolo è sufficiente acquistare il biglietto di ingresso all’Orrido che, nonostante l’occasione speciale, non avrà alcun sovrapprezzo, e rimarrà gratuito per i residenti a Bellano.

QUI LA LOCANDINA