Mandello. ‘Il Vangelo secondo San Giorgio’ fa scoprire la chiesa e aiuta la raccolta fondi

nella storia umana, invitando ogni uomo ad assumere le proprie responsabilità sociali per costruire una nuova storia che sfocerà o verrà trasformata in quella che nel linguaggio di

Gesù, viene chiamato il Regno di Dio”, spiega Doriana Pachera, assessore alla Cultura e all’Istruzione che ha organizzato insieme alla Parrocchia di Crebbio e al Gruppo Amici di San Giorgio numerose iniziative per supportare la raccolta e far conoscere la chiesa.

“Due sono i riquadri che accentuano questa dimensione sociale del messaggio – prosegue Pachera -. Il primo è la rappresentazione delle Opere di misericordia che costituiscono una sorta di pass per accedere al Paradiso. Il secondo l’albero del male, in cui sono infilzati coloro che nella vita non hanno svolto un ruolo positivo nella società e che vengono identificati come i falsi politici, i falsi professionisti e i falsi artigiani come pescatori, mugnai, muratori, calzolai ecc. Infine, nell’inferno vengono condannati tutti i truffatori (le mafie di allora) cioè tutti coloro battevano moneta falsa e quindi danneggiavano la buona economia della comunità”.