Mandello. Maltempo guasta la Giornata Ecologica, ma gli alunni salgono in Torre

Annullata la raccolta rifiuti in due zone del paese, organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi

Salva invece per gli studenti del Volta la visita alla Torre di Maggiana

MANDELLO – Doveva essere una mattinata dedicata alla pulizia di due zone di Mandello per gli alunni dell’A.Volta, utile a sensibilizzare tutti i cittadini al rispetto dell’ambiente. Eppure le cose non sono andate come da programma, per lo meno in parte: saltata a causa di condizioni meteo avverse la raccolta rifiuti organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, che avrebbe visto i partecipanti partire divisi in squadre da piazza Leonardo da Vinci, ‘salva’ invece la visita alla Torre di Maggiana, su cui gli studenti sono saliti nel pomeriggio di oggi, domenica.

Inserito in calendario nella seconda parte di giornata, il tour è stato fortunatamente baciato dal sole. I ragazzi hanno potuto scoprire le varie stanze della fortificazione e la terrazza, guidati da Leonardo Ciappesoni. Dopodiché è toccato alla merenda, prima del rientro a casa.

“Peccato per il brutto tempo – commentano dalla scuola – che ha fatto annullare la mattinata di raccolta. Ci teniamo a ringraziare Eurospin per lo sputino offerto”. Presenti alla visita anche l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Doriana Pachera e la consigliera Luisella Aliprandi.