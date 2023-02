A “Brivio a teatro” arriva il Teatro Impiria con “Le sedie”

Appuntamento sabato 11 febbraio con la rassegna Brivio a Teatro

Allo spettacolo seguirà l’11 marzo l’atteso “I Promessi Storti” di Ronzinante.

BRIVIO – Quinto appuntamento sabato 11 febbraio alle 21 per la rassegna Brivio a Teatro, organizzata da Proloco Brivio in collaborazione con la compagnia teatrale Ronzinante di Merate.

Sul palco briviese si affaccerà per la prima volta una tra le migliori compagnie italiane non professionistiche pluripremiata in diversi festival nazionali, il Teatro Impiria di Verona.

La compagnia veneta porterà in scena “Le sedie”, un testo di teatro del noto autore franco-rumeno Eugène Ionesco, uno dei più importanti drammaturghi del ‘900: due personaggi, il vecchio e la vecchia, preparano freneticamente le sedie per una conferenza che rivelerà le scoperte del vecchio sul senso della vita. Gli ospiti invitati sono tutti, ovvero tutte le persone del mondo.

Attraverso due soli attori in scena si fanno vivere una miriade di personaggi.

Lo spettacolo è un tentativo di andare al di là dei limiti del dramma. Utilizzando la parodia e l’eccesso, la commedia – a tratti comica, a tratti grottesca, a tratti drammatica – pone al centro l’uomo nel suo problematico e conflittuale rapporto col mondo, che minaccia di opprimere la sua spiritualità e individualità. L’ironia e il tono caricaturale sono lo strumento con cui viene esorcizzata tale disperazione.

“Anche questa volta abbiamo proposto agli amici della Proloco di Brivio un spettacolo che difficilmente potremmo incontrare nelle rassegne professionistiche e amatoriali della nostra provincia – rimarca Emiliano Zatelli, curatore artistico assieme a Michele Masullo della rassegna –. Siamo certi che coloro che assisteranno allo spettacolo non si pentiranno assolutamente di aver speso la loro serata al Teatro San Luigi. Gli amici di Teatro Impiria, infatti, li conosciamo da anni e possiamo garantire sulla loro bravura e professionalità, suffragata anche dalla vittoria al Festival Nazionale “Città di Merate” avvenuta nel 2019 con lo spettacolo “Bon Mariage”.

Allo spettacolo seguirà l’11 marzo l’atteso “I Promessi Storti” di Ronzinante.

Per prenotare il proprio posto a teatro recandosi in sede Pro Loco di Brivio il sabato dalle 10 alle 12 oppure scrivendo via email a prolocobrivio@gmail.com