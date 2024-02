A Brivio a teatro in scena un thriller da non perdere

Appuntamento sabato 24 febbraio a teatro

Sul palco la Filodrammatica Orenese con “Duello – Il gioco dell’assassino”

BRIVIO – Thriller da non perdere sabato 24 febbraio nell’ambito della rassegna Brivio a teatro, organizzata dalla Pro Loco insieme a Ronzinante.

Sul palco si alterneranno gli attori della Filodrammatica Orenese di Vimercate con “Duello – Il gioco dell’assassino”, spettacolo tratto dall’opera “Sleuth” di Anthony Shaffer.

Appuntamento alle 21 al cine teatro Excelsior Flavio Mauri (oratorio San Luigi di Brivio).

Ingresso 13 euro, ridotto 11 euro per soci pro Loco, under 25 e over 70.

Info e prenotazioni a prolocobrivio@gmail.com oppure 377 3343413