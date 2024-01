Alla Permanente di Milano la mostra della 17^ del premio Morlotti – Imbersago

L’inaugurazione è in programma mercoledì 10 gennaio

In mostra le opere degli artisti premiati e dei finalisti, insieme a quelle di

Lucia Pescador, a cui è stato assegnato il premio alla carriera

IMBERSAGO – E’ in programma mercoledì 10 gennaio alle 18 al museo della Permanente di Milano l’inaugurazione della mostra relativa alla diciassettesima edizione del Premio “Morlotti-Imbersago”.

Verranno esposte le opere Lucia Pescador (premio alla carriera), Zuzana Pernicova e Maurizio Pometti (primi premi exaequo), Melissa Pitzalis, Federico Sinatti, Sanda Skujina, Alice Bertolasi, Francesco Conti, Giulia Nelli, Federica Pareti, Giotto Andrea Riva, Claudio Valentino e Arianna Vairo (artisti finalisti selezionati).

L’esposizione, a cura di Giorgio Seveso, Simona Bartolena e Chiara Gatti, rappresenta un’occasione per mettere in risalto le opere degli artisti premiati e dei finalisti dell’ultima edizione del premio, che aveva come tema quello “Paesaggio alternativo” ed era dedicata in particolare ad approfondire il rapporto tra la giovane pittura e l’ambiente naturale contemporaneo.

Dedicato da ormai 17 edizioni alla giovane pittura italiana under 35 di ambito genericamente figurativo, il premio Morlotti rappresenta ogni volta, per il Comune di Imbersago e per la comunità che lo promuove, una sorta di “miracolo” organizzativo, sia per i risultati raggiunti che come livello dei giovani artisti premiati finora. Biennale e a partecipazione gratuita, è intitolato al grande pittore Ennio Morlotti (Lecco, 1910 – Milano, 1992) che a Imbersago veniva periodicamente a vivere e lavorare per perpetuarne tra i giovani la lezione di intensità lirica e di libertà espressiva che fu tipica della sua pittura.

Come già è avvenuto a più riprese in passato, anche quest’anno i vincitori e i finalisti dell’ultima edizione del premio verranno presentati in una mostra ospitata presso la Permanente di Milano: all’inaugurazione del 10 gennaio è prevista la presenza del presidente della Permanente, Emanuele Fiano, del sindaco di Imbersago, Fabio Vergani, dei curatori e degli artisti premiati, fra cui Lucia Pescador. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 4 febbraio, tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, ingresso libero.

E’ previsto un secondo momento il 31 gennaio, durante il quale i giovani artisti incontreranno Lucia Pescador, eclettica artista milanese e vincitrice del Premio “Morlotti”, che ha privilegiato da sempre il disegno, lavorando su tematiche legate alla natura, alla cultura e all’arte. L’incontro, in programma alle 18, sarò condotto da Simona Bartolena e Giorgio Seveso, curatori del premio.