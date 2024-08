Merate, Festival Agnesi: alla scoperta della Marimba con Stanislao Marco Spina

Appuntamento a questa sera alle ore 21 presso Villa Confalonieri

Stanislao Marco Spina è uno dei più importanti percussionisti italiani

MERATE – Dopo il terzo sold-out per il Festival Agnesi con il Candle-concert, la musica torna a risuonare in Villa Confalonieri. Il protagonista della serata sarà Stanislao Marco Spina, che questa sera, mercoledì 28 agosto alle ore 21, si esibirà in concerto con la sua marimba a cinque ottave.

Il musicista pugliese guiderà il pubblico con un itinerario che dalla musica barocca conduce fino al più alto minimalismo, fondendo la musica di Mozart e Glass grazie al timbro caldo, pastoso e sorprendente della marimba.

Stanislao Marco Spina è docente di percussioni presso il Conservatorio di Lecce e da anni porta avanti un progetto di esecuzione del repertorio barocco sul suo strumento d’elezione. Ha all’attivo due CD diventati punto di riferimento esecutivo e interpretativo e esperienze presso le più importanti orchestre italiane.

“Stanislao è un musicista straordinario – spiega Marcello Corti, direttore d’orchestra – ci siamo conosciuti nel 2016 collaborando in un campo musicale per giovani musicisti. Riuscire a portare a Merate un musicista dal così alto profilo sia come docente di percussioni e come solista, è una grande soddisfazione. Il viaggio musicale che propone è davvero unico e sorprendente, una perla musicale tutta da scoprire”.

Il concerto The Baroque Marimba è inserito nella programmazione del Festival Agnesi e segue il candle-concert di Michela La Fauci con la partecipazione di Christine Gerosa. In una Sala Zappa piena di candele, Michela ha accompagnato il numeroso pubblico presente in un percorso intitolato “Il suono dell’anima”.

“Tra il pubblico anche Mattia Salvioni, sindaco di Merate, e Lorenzo Ravasi, consigliere di maggioranza. Michela La Fauci ha eseguito musiche di Morricone, Haendel, Led Zeppelin, Einaudi e Yiruma. Apprezzatissima la serata, in parte descritta dagli scatti di Riccardo Caldirola” riferiscono gli organizzatori dell’evento.

Il Festival Agnesi è un progetto della Scuola di Musica San Francesco realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea).

Il Festival Agnesi ringrazia gli amici e sostenitori: FOMAS, Gabetti, Ottica Colombo, LT Calcoli, Studio Notaro e Associati e il Festival è patrocinato dal Comune di Merate, da ben dieci anni vicino a questo progetto unico sul territorio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web ufficiale

Ingresso libero