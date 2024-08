Merate, festival Agnesi: ultimi posti disponibili per il corso di formazione orchestrale

Il corso sarà tenuto da Marcello Corti insieme ad Antonietta La Donna, Marcella Schiavelli, Alberto Longhi e Stefano Bertoni

I partecipanti potranno contribuire alla preparazione del concerto conclusivo del Festival Agnesi in programma sabato 31 agosto all’Area Cazzaniga

MERATE – Il Festival Agnesi, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica classica, festeggia la sua decima edizione con un corso di formazione orchestrale rivolto a non professionisti. Dal 2015, il Festival è un evento di riferimento per la città di Merate, offrendo un’opportunità unica di formazione e condivisione musicale.

Il Corso di formazione orchestrale del Festival Agnesi è aperto a studenti ed amatori di tutte le età e livelli, desiderosi di vivere un’intensa settimana di musica d’insieme. Sotto la guida esperta di docenti e tutor, i partecipanti avranno l’opportunità di perfezionare le proprie competenze musicali e di contribuire alla preparazione del Concerto Conclusivo del Festival, che si terrà sabato 31 agosto presso l’Area Cazzaniga. Antonietta La Donna, Marcella Schiavelli, Alberto Longhi e Stefano Bertoni lavoreranno con Marcello Corti per una settimana intensa di prove.

È ancora possibile iscriversi al Corso di Formazione Orchestrale per vivere in comunità una

settimana di musica e amicizia. Il corso è aperto a tutti coloro che suonano strumenti a fiato, ad arco e a percussioni.

Non ci sono limiti di età. Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.festivalagnesi.it/il-corso/. Per iscriversi, è sufficiente compilare il modulo disponibile online.

“L’esperienza del Festival è straordinaria – spiega Marcello Corti (www.marcellocorti.it),

direttore d’orchestra – perché ti permette di vivere una settimana intensa: ogni anno

lavoriamo ad un programma stimolante che riesce a sorprendere non solo il pubblico ma

anche gli orchestrali stessi. Abbiamo eseguito pagine di Bizet, Prokofev, John Williams e altri compositori straordinari. Quello che studieremo quest’anno è ancora una sorpresa: ma ci saranno tuoni e fulmini (musicali, non metereologici!) e ne vedrete e sentirete delle belle!”.

Oltre al corso di Formazione Orchestrale, il Festival Agnesi offre una varietà di eventi gratuiti aperti al pubblico, tra cui concerti, conferenze e passeggiate musicali. Questi eventi

celebrano la musica, l’arte e la bellezza, arricchendo il tessuto culturale della città di Merate e creando un’atmosfera di amicizia e condivisione. Il Festival Agnesi è un progetto della Scuola di Musica San Francesco ed è patrocinato dal Comune di Merate. Il Festival è un

progetto realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia –

Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea).