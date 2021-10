Merate omaggia Dante con un viaggio, in tre tappe, nella Divina Commedia

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura in occasione del 700° anniversario della morte

Sul palcoscenico dell’Auditorium, in tre puntate, un viaggio con il sommo poeta alla scoperta della Divina Commedia

MERATE – Un viaggio dall’Inferno al Paradiso, passando per il Purgatorio per onorare la memoria del sommo poeta. E’ quanto propone l’assessorato alla Cultura del Comune di Merate, guidato da Fiorenza Albani, in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, padre della lingua italiana e autore di uno dei testi poetici italiani più conosciuti e studiati al mondo, la Divina Commedia.

Per tre domeniche consecutive il palcoscenico dell’Auditorium comunale Giusy Spezzaferri ospiterà “Commedia_una trilogia”, progetto teatrale della Compagnia Chronos3 realizzato in onore di Dante Alighieri.

Ogni appuntamento è riservato a una delle tre cantiche della Divina Commedia, accompagnando Dante nel suo “viaggio” all’interno dell’uomo. Si comincia il 7 novembre con la tappa all’Inferno per incontrare, accompagnati da Manuel Renga e dal violoncello di Nadia Fracchiolla, in un percorso dentro un incubo, i personaggi più famosi di questa cantica, ovvero Caronte, Paolo e Francesca, Ulisse, Ugolino fino all’apparizione più spaventosa quella dello stesso Lucifero. Il 14 novembre sarà invece la volta del Purgatorio, con spazio quindi al tema della penitenza e dell’espiazione delle proprie colpe, sempre accompagnati da Manuel Renga, dal violino di Letissia Fracchiolla e dalla chitarra di Carlo Gorio.

Infine il 21 novembre gran finale con il Paradiso, con Renga questa volta accompagnato dal soprano Nadia Engheben e dall’arpa di Michela La Fuaci in una scoperta del punto di arrivo, della luce e dell’altezza. Gli spettacoli saranno gratuiti. È consigliata la prenotazione a eventi.culturali@comune.merate.lc.it, fornendo i dati (nome e cognome e numero telefonico) di ogni partecipante o di uno solo se trattasi di congiunti/parenti.

È necessario presentarsi muniti di Green pass o esito tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore.