Merate: presentato il libro dedicato alla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio

Il volume è stato realizzato da Achille Panzeri e Pinuccia Ravasi

Martedì 26 settembre verrà celebrata una messa per il 30esimo di consacrazione della chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio

MERATE – Un libro che è un omaggio alla chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio in occasione del 30 anniversario di consacrazione, avvenuto il 26 settembre 1993. E’ stato presentato domenica pomeriggio in parrocchia il libro curato da Achille Panzeri e Pinuccia Ravasi, pubblicato dalla collana I luoghi della fede, Editrice Velar.

Un volume frutto di un importante e certosino lavoro di ricerca storica grazie alla quale sono stati messi in luce tanti e inediti particolari sulla chiesa, oltre che sistemato l’archivio parrocchiale.

Il prevosto don Luigi Peraboni li ha voluto ringraziare pubblicamente sottolineando il lavoro di ricerche iniziato dopo l’impulso fornito dal 2016: “Ho avuto il piacere di seguirli da vicino nel loro cammino di ricerca che hanno condotto. Penso che il loro sia stato un regalo prezioso per tutta la comunità, non solo ecclesiale ma anche civile. Oltre a raccogliere informazioni, infatti, hanno anche messo in ordine l’archivio parrocchiale. Per noi parroci, avere un archivio ordinato è un sogno. Non mi resta che ribadire il mio grazie”.

La chiesa parrocchiale è un edificio sacro di antichissima fondazione anche se la prima documentazione disponibile risale al 1398. Probabilmente già prima esisteva una cappella, anche se non si hanno informazioni né sulla forma né sulle decorazioni. Risale invece al 1571 la decisione di San Carlo Borromeo di far risistemare l’edificio, con i lavori iniziati nel 1602. Risale invece a metà del Seicento l’attuale facciata realizzata a seguito dell’ampliamento della chiesa rimasta incompiuta fino a oggi.

La consacrazione avvenne solo nel 1993 su istanza del prevosto Felice Viasco visto che non si avevano notizie di un’eventuale consacrazione precedente. La cerimonia venne tenuta dall’allora arcivescovo di Milano cardinale Carlo Maria Martini, così come riportato da lapide murata nel prima pilastro a destra della chiesa prepositurale.

La presentazione ha fornito anche l’occasione per una visita guidata all’edificio sacro con esposizione di documenti storici.

Martedì 26 settembre si terrà invece alle 20.30 la messa solenne in occasione del 30° anniversario della Consacrazione. La liturgia sarà presieduta da monsignor Franco Agnesi, vicario generale della Diocesi.