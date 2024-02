Montevecchia: con la Pro Loco il 28 “Cantautorando: canzoni d’Autore indimenticabili”

Appuntamento il 28 febbraio alla Casetta di Montevecchia

Protagonista l’ensemble AmbarabàCiccìCoccò, formata da un anestesista, un chirurgo, un chimico ed un’economista, appassionati di musica di qualità

MONTEVECCHIA – Quattro professionisti (un anestesista, un chirurgo, un chimico ed un’economista) con la passione per la musica di qualità uniti in un gruppo strumentale e canoro che propone un repertorio di autori che hanno fatto e continuano a fare la storia della canzone cantautorale di pregio. E’ l’accattivante menù della serata in programma il 28 febbraio quando la Casetta di Montevecchia ospiterà, a partire dalle 19, “Cantautorando: canzoni d’Autore indimenticabili”.

L’iniziativa porta la firma della ProMontevecchia e vedrà protagonista l’ensemble “AmbarabàCiccìCoccò”, formata da Carlo Santomassimo alla chitarra, Ezio Sacchi alla chitarra e voce, Daniele Caglio alle percussioni e Margherita Santomassimo al pianoforte.

Interessante la proposta musicale che spazierà dai noti brani di De Andrè, Conte, Paoli, Tenco fino a Gaber, Lauzi, Concato, Dalla, Jannacci e Guccini in un interessante ed emozionante viaggio nella musica di alcuni dei più conosciuti cantautori.

Durante lo spettacolo saranno raccontati aneddoti e note esplicative che caratterizzano e improntano gli autori e i loro brani: una sorte di teatro-canzone che, oltre a vivacizzare l’esibizione, permetterà di stabile con il pubblico una maggior empatia.

Non mancherà il classico aperitivo, accompagnato dalla degustazione di prodotti locali.

L’evento è a numero chiuso, dietro prenotazione. Info e prenotazioni:

https://www.promontevecchia.it/index.php/2024/02/04/cantaurando-canzoni-dautore-indimenticabili-con-aperitivo/