Sirtori, a teatro con la Pro Loco: tre spettacoli in cartellone

Si comincia sabato 20 gennaio con “Quello che so di te” della compagnia Namastè di Lecco

Sabato 13 e domenica 14 gennaio sarà possibile anche effettuare il tesseramento alla Pro Loco per l’anno 2024

SIRTORI – Tre spettacoli per ridere e divertirsi in compagnia, gustando la magia e l’atmosfera che il palcoscenico sa regalare. E’ tutto pronto per la rassegna teatrale promossa dalla Pro Loco capitanata da Barbara Colombo.

Tre gli spettacoli in cartellone a partire da sabato 20 gennaio quando la splendida location di Villa Patrizia (via Bevera) ospiterà “Quello che so di te”, spettacolo portato in scena dagli attori della compagnia Namastè di Lecco per la regia di Marco Ongania. Sabato 10 febbraio sarà la volta degli Amici del Teatro e dello Sport di Monticello con “L’antifurto”, commedia brillante in tre atti di Marco Ciaramella per la regia di Alessandro Saini.

Infine, sabato 2 marzo, la compagnia stabile Carossia di Lissone presenterà “Riverberi. Donne in scena”.

L’ingresso ai singoli spettacoli costa 10 euro, per bambini fino agli 11 anni e per i tesserati il costo scende a 5 euro. Per info e prenotazioni è possibile scrivere una mail a eventiprolocosirtori@gmail.com, oppure recarsi in Pro Loco sabato 13 gennaio (10 -12, 14 -17) oppure domenica 14 gennaio (10 -12), giorni in cui sarà possibile anche effettuare il tesseramento alla Pro Loco per l’anno 2024.