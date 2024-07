Villa Greppi. Tornano i concerti all’alba con “Nessun dorma!”

Sabato 6 e 13 luglio alle ore 6.30

Due esibizioni: Sunrise Jazz pianoforte solo e L’incanto della melodia

MONTICELLO BRIANZA – Dopo il successo delle scorse edizioni, il Consorzio Brianteo Villa Greppi torna a proporre i concerti all’alba nel parco di Villa Greppi con l’iniziativa dal titolo “Nessun dorma!”. Questo progetto porta alla scoperta di angoli diversi di Villa Greppi, dalla piccola balconata del seminterrato dell’Antico Granaio al Giardino all’italiana. Saranno due le esibizioni al mattino: Sunrise Jazz pianoforte solo, ossia musiche di Marco Detto e jazz standard rivisitati e L’incanto della melodia con il Clarionet Ensemble. Gli appuntamenti sono in programma per il 6 e il 13 luglio.

Marco Detto, uno dei maggiori esponenti del pianoforte jazz in Italia e con alle spalle trent’anni di attività e 19 dischi a suo nome, propone un viaggio fatto di riflessioni e racconti dove la ricerca sonora e la sperimentazione trovano ampi spazi. Le sue composizioni evocano luoghi e paesaggi sconosciuti, che attraverso le note del pianoforte vengono trasformati in suoni, musica e colori. Un programma che svela una conoscenza profonda della tradizione e, al contempo, una dimestichezza e un controllo della pratica improvvisativa non comuni.

Invece, la Clarionet Ensemble è nata nel 2001 da un progetto del Maestro Rocco Carbonara e la formazione è composta da allievi ed ex allievi della Scuola di Musica Antonio Guarnieri. A Villa Greppi presenta un programma incentrato sulla bellezza della melodia nella musica popolare e colta, spaziando da Verdi alle danze ungheresi.

Per informazioni consultare il seguente sito: www.villagreppi.it

Ingresso libero