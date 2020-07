Merate, “Il libro della Giungla” il 31 con il cinema al chiaro di luna

Appuntamento venerdì sera in piazza Libertà

In proiezione il grande classico di Walt Disney

MERATE – Terzo appuntamento della rassegna Cinema al chiaro di luna venerdì 31 luglio in piazza Libertà. L’iniziativa porta la firma della Pro Loco Merate in collaborazione con il Comune di Merate. L’appuntamento è alle 21.30 dietro al Municipio con la proiezione del film d’animazione “Il Libro della giungla”. Il grande classico Disney, con cui sono cresciute intere generazioni, racconta le avventure di Mowgli, un bambino che nella giungla dovrà affrontare mille pericoli insieme ai suoi amici Baloo e Baghera. Ingresso gratuito. A causa delle norme anti-covid i posti a sedere sono limitati, vi consigliamo quindi di prenotare via email a info@prolocomerate.org