Oggiono, con i Lions lo spettacolo “L’ha detto San Paolo ! (questa volta è colpa del Berto)”

Musica e parole sui giochi olimpici e sul Tour de France

Appuntamento giovedì 11 luglio alle 21 in piazza Alta con l’iniziativa promossa dal Lions Club Castello Brianza laghi

OGGIONO – Appuntamento da non perdere giovedì 11 luglio, alle 21, in Piazza Alta con lo spettacolo “L’ha detto San Paolo ! (questa volta è colpa del Berto)” promosso dal Lions Club Castello Brianza Laghi.

Il racconto della serata e il programma musicale seguiranno vicende storiche che contraddistinsero alcune edizioni dei Giochi olimpici e del Tour de France, senza far mancare alcuni “easter eggs”, ossia dei contenuti nascosti che saranno rivelati solo a fine concerto.

A esibirsi sul palco un ensemble d’eccezione, The Flyng Duck on the Bow, composto da Paola Santomassimo, Cristian Forte, Margherita Santomassimo, Francesco Manzoni, Carlo Santomassimo e Marco Castiglioni.

La serata, patrocinata dalla Città di Oggiono, è stata organizzata grazie alla collaborazione della Comunità pastorale di San Giovanni Battista di Oggiono e dell’Istituto Bachelet di Oggiono, alcuni studenti infatti daranno vita ad alcuni interventi nel corso della serata, ed è stata realizzata grazie alla generosità e ai contributi di Eusider Group, BCC Valle del Lambro e Assicurazioni Generali – filiale di Oggiono.