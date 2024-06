Teatro. Torna “La Piccola”, la rassegna teatrale di Stendhart

Rassegna itinerante, sette comuni coinvolti

Si comincia sabato 29 giugno a Garbagnate Monastero

OGGIONO – Per il quinto anno consecutivo i ragazzi di Stendhart organizzano “La Piccola”, rassegna di teatro che, quest’anno, toccherà sette comuni brianzoli: Garbagnate Monastero, Annone, Oggiono, Valmadrera, Ello, Molteno e Sirone. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in location di particolare pregio e, in caso di pioggia, al coperto.

La novità di quest’anno è che “La Piccola” sarà divisa in due parti, la prima inizierà a fine giugno e si concluderà all’inizio di agosto, la seconda dal 7 al 22 settembre, con quattro spettacoli in quindici giorni.

“Sono felice di poter riproporre anche quest’anno “La Piccola”, un appuntamento diventato punto di riferimento estivo nel territorio. Voglio ringraziare i comuni per la fiducia e tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto” dichiara Nicola Bizzarri, responsabile di Stendhart Teatro.

Il Festival comincia sabato 29 giugno a Garbagnate Monastero alle 21 con “Il compleanno di Niki”, opera teatrale scritta da Pier Vittorio Mannucci di “PAT – Passi teatrali”. Protagonista della rappresentazione sarà l’attrice lecchese Gledis Cinque, già vista nella serie TV Sky “1994”.

Cinque interpreterà una fumettista divenuta famosa per la striscia “Anna e Niki”, una striscia dove racconta la sua vita con un amico immaginario, il lupo Niki.

Anna è in piena crisi creativa e non riesce più a proseguire con il suo lavoro. Che sia giunto il tempo di lasciar andare il suo amico immaginario?

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero, con prenotazione raccomandata chiamando il numero 339.57.10.559 o inviando un’email a lapiccolarassegna@gmail.com.

Il calendario completo degli spettacoli si può trovare sul sito di Stendhart.