Galbiate. Prossime iniziative culturali: letture per bambini e Giornata della Memoria

Le letture ad alta voce per bambini inizieranno con il primo appuntamento sabato 18 gennaio

La seconda iniziativa sarà dedicata al Giorno della Memoria e si terrà il 24 gennaio

GALBIATE – L’Amministrazione comunale di Galbiate promuove due iniziative: un ciclo di letture per bambini, che si terrà da gennaio a giugno, e la Giornata della Memoria. L’associazione “Leggere per gioco” riprende la sua consueta proposta di letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 5 anni. Il primo appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio alle ore 15:30, presso la Biblioteca “Giuseppe Panzeri” di Galbiate.

La seconda iniziativa riguarda il Giorno della Memoria, in occasione del quale l’Amministrazione comunale propone l’evento “Giorno della Memoria: musiche e parole per ricordare e riflettere”. L’incontro vedrà la partecipazione del trio Santomassimo (voce, tastiera e chitarra) e dell’Associazione “Leggere per gioco”. L’ingresso è libero e gratuito.