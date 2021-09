Niente Festa delle Corti, torna l’evento “Garlate, tradizioni da scoprire”

Un pomeriggio di visite guidate nel centro storico alla scoperta di antichi mestieri e tradizioni

Domenica 12 settembre… Se regordet di temp indree

GARLATE – Anche quest’anno, considerata la situazione sanitaria, la Festa delle Corti (XXIX edizione) non si svolgerà ma Garlate vuole mettersi in mostra ancora una volta.

Sulla scia del successo dello scorso anno della manifestazione Garlate, un paese da scoprire, domenica 12 settembre si svolgerà con lo stesso format Garlate, tradizioni da scoprire – Se regordet di temp indree: un pomeriggio di visite guidate alla scoperta di antichi mestieri e tradizioni nello splendido contesto del centro storico di Garlate con i suoi vicoli e le sue corti e del Museo della Seta Abegg.

Accompagnati dalle guide, si potrà scoprire come si faceva il bucato un tempo, l’acconciatura tipica delle donne in Brianza, le tradizioni contadine e religiose, la ricetta dei famosi cucumer e tanto altro. Per accedere alla manifestazione è obbligatoria la prenotazione (sul sito www.museosetagarlate.it) così come il Green Pass.

L’itinerario per le vie del paese durerà di 90 minuti, a seguire si potrà accedere il Museo della Seta con visita guidata di 30 minuti. Sarà anche possibile visitare il Museo in altra data presentando il biglietto della manifestazione, entro il 31/12/2021.