Dal 15 ottobre a Olginate le opere della Rete dei Servizi Artimedia

“Le stagioni e gli eventi ci attraversano, ma tutti noi siamo #ComeAlberi: sappiamo trasformarci, sognare, crescere”

OLGINATE – E’ arrivata “#ComeAlberi”, che si terrà presso l’ex Municipio di Olginate, in via Redaelli 16, dal 15 al 27 ottobre.

Le opere esposte sono state realizzate nei periodi di lockdown del 2020 da persone adulte con disabilità, dai loro familiari, dagli educatori e dai volontari che frequentano i servizi gestiti dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia.

La mostra, patrocinata dal Comune di Olginate, è visitabile nei giorni di lunedì e sabato, dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00, mercoledì dalle 09.30 alle 12.00. E’ inoltre prevista un’apertura serale il giovedì dalle 20.30 alle 22.00.

“Il periodo vissuto in lockdown è stato certamente molto faticoso, per tutti – spiegano gli organizzatori – e ci ha costretti a riflettere, a guardarci dentro, a comprendere quanto possa essere importante il dialogo e lo scambio con gli altri. In quel duro periodo, gli svariati linguaggi espressivi dell’arte furono strumento di ascolto, occasione di incontro a distanza, riflessione su di sé e sul mondo, coinvolgimento e relazione fra utenti dei servizi, educatori e famiglie. Proprio in una di queste occasioni è stato proposto ad alcune persone, all’inizio un piccolo gruppo che si è poi via via sempre più ingrandito, di immedesimarsi nell’immagine di un seme in attesa di germogliare e di disegnare ciò che quel seme sarebbe potuto diventare una volta giunta la primavera: il proprio albero personale, fatto di radici, rami, foglie, fiori, frutti, passato, presente e desideri per il futuro. Oggi, a distanza di 2 anni, il messaggio di rinascita, positività e ri-crescita intrinseco in queste opere è quanto mai attuale”.

Per una completa immersione nelle opere, è possibile prenotare una visita guidata contattando il Servizio di formazione all’Autonomia di Calolziocorte al numero 342 5799225 oppure inviando una e-mail a sfa.calolziocorte@cooplvq.org.