Paderno, al via il festival Pintupi open air: tre weekend di musica dal vivo a Cascina Maria

Concerti in acustico e distanziamento: 3 weekend di musica dal vivo all’aria aperta per goderci finalmente l’estate 2020

Tra gli ospiti Omar Pedrini, i Luf e i Punkreas

PADERNO / VERDERIO – Parte venerdì 17 luglio “Pintupi open air”, il nuovo festival del Circolo Arci Pintupi di Verderio che promette tre weekend consecutivi fino al 1° agosto, nella meravigliosa cornice di Cascina Maria a Paderno d’Adda. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Paderno d’Adda ed in collaborazione con la Cooperativa Paso.

120 posti a sedere, spaziosamente distribuiti nel rispetto del distanziamento sociale imposto dalle norme anticontagio vigenti. Il cortile di Cascina Maria si trasforma in una platea perfetta, con la facciata che fa da imponente scenografia rurale, il palco un cuore pulsante e lo spettacolo che prende vita. Una location suggestiva per un festival intimo, familiare, inedito. “Pintupi Open Air nasce dal forte desiderio dei volontari della nostra associazione di tornare a proporre cultura, di far vivere nuovamente lo spettacolo, di sostenere chi svolge una professione in questo mondo, che è stato duramente colpito dalla crisi dovuta all’emergenza sanitaria”, commenta Loïc Traquelet, Presidente del Circolo Arci Pintupi. “È un festival realizzabile perché contiamo sulla forte voglia di cultura e di musica dal vivo che anima le persone, anche in questo difficile momento che stiamo vivendo. Contiamo molto sulla collaborazione del pubblico e sulla comprensione da parte di tutti delle modalità di accesso necessarie a rendere praticabile e sostenibile lo spettacolo dal vivo”.

All’interno degli spazi del festival sarà garantito il rispetto delle normative legate a distanziamento ed igienizzazione, servizio e pulizia, utilizzo dei dispositivi di protezione e gestione dell’utenza negli spazi dell’evento. Sarà applicato l’obbligo dell’utilizzo della mascherina, facendo riferimento alle ordinanze ancora in vigore.

Sarà inoltre garantito un servizio bar, sempre con le necessarie limitazioni richieste dalla normativa. Verranno servite solo bevande, attuando le migliori soluzioni per il massimo rispetto dell’ambiente, secondo i criteri della sostenibilità – tematica che il Pintupi ha da sempre molto a cuore – ad esempio con l’utilizzo di bicchieri monouso in materiale compostabile o bicchieri in plastica rigida riutilizzabili. Sempre in termini di sostenibilità, sarà garantito uno spazio dove parcheggiare la propria bici in sicurezza, dando quindi la possibilità a chi lo desidera di raggiungere l’evento senza utilizzare l’automobile.

Di seguito il programma di Pintupi open air:

apertura cancelli h. 20.00, inizio concerti h. 21.00

Venerdì 17 luglio

OMAR PEDRINI + GalbU (12€ + dp)

Sabato 18 luglio – h. 21.00

STATUTO + Killi Billi (8€ + dp)

Venerdì 24 luglio

DIEGO POTRON + The Howling Orchestra

Evento gratuito aperto a tutti, con il patrocinio del Comune di Paderno d’Adda – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Sabato 25 luglio – h. 19.00 e h. 21.30 (doppio live set)

PUNKREAS (12€ + dp)

Venerdì 31 luglio

I LUF (10€ + dp)

Sabato 1° agosto

ANY OTHER + Tommaso Intrieri (10€ + dp)

Per info e prevendite: https://pintupiopenair.com/

o direttamente sulla piattaforma Eventbrite: http://pintupiopenair.eventbrite.com

Le prevendite sono fortemente consigliate, considerato il numero di posti limitato (120).

Qualora ancora disponibili, sarà possibile acquistare i biglietti in cassa prima dell’evento. Il biglietto acquistato in cassa subirà una maggiorazione di 2 euro, al fine di privilegiare la prevendita e disincentivare assembramenti e code nelle serate degli eventi.

Ingresso riservato ai soci Arci con tessera 2019-2020. Chi non è in possesso della tessera può procedere con il pre-tesseramento a questa pagina: https://pintupiopenair.com/tesseramento/

Costo tessera 3 euro, da ritirare e pagare al punto cassa all’ingresso.

Ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni. La presenza di bambini con diritto all’ingresso gratuito è da comunicare scrivendo a pintupiopenair@gmail.com

Ingresso per disabili gratuito con tessera Arci. L’eventuale accompagnatore dovrà essere provvisto di biglietto e tessera Arci: per le prenotazioni si prega di scrivere a pintupiopenair@gmail.com

Sito ufficiale – https://pintupiopenair.com

Facebook – https://www.facebook.com/arcipintupiverderio/

Instagram – https://www.instagram.com/arcipintupi/?hl=it