Torna la rassegna Caffeine-Incontri con la danza, a giugno 9 spettacoli

La XV^ edizione vedrà anche due ospiti speciali dalla Svizzera e dal Libano

Sede degli spettacoli giardini, ville, piazze e parchi: “Tentiamo di avvicinare le esperienze artistiche ai luoghi della vita quotidiana”

OSNAGO – E’ tutto pronto per la XV^ edizione di Caffeine-Incontri con la Danza, rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro-danza nelle province di Lecco e Monza che dal 1° giugno al 29 vedrà alternarsi in luoghi non convenzionali sei appuntamenti (gratuiti) con 9 spettacoli di affermate compagnie del panorama nazionale e ospiti speciali dalla Svizzera e dal Libano.

15 anni di Caffeine-Incontri con la Danza

A presentare la rassegna, curata dalla compagnia teatrale Piccoli Idilli, è stata nel pomeriggio di oggi, 20 maggio, la direttrice artistica Eugenia Neri (insieme a lei ma assente alla presentazione anche Filippo Ughi, ndr): “Sono già 15 anni che proponiamo questo appuntamento, non sono pochi e ne siamo felici – ha detto – ricordo ancora i timori della prima edizione, di strada da allora ne è stata fatta. Caffeina-Incontri con la danza si propone di promuovere le esperienze sceniche legate alla contemporaneità, si interroga sul rapporto tra corpo, spazio pubblico e collettività, proponendo delle esperienze volte a sviluppare delle relazioni con il contesto ambientale e sociale in cui viviamo. Per questo per gli spettacoli abbiamo scelto spazi non convenzionali – ha proseguito – come piazze, giardini, parchi, ville, strade, scuole, nel tentativo di avvicinare le esperienze artistiche ai luoghi della vita quotidiana, ridisegnando così i luoghi della nostra vita sociale“. Gli spettacoli, come ricordato, sono gratuiti: “Basta fermarsi ed assistervi”.

Il progetto è realizzato con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese – Acinque – Lario Reti Holding – Silea) e si avvale della sponsorizzazione di Più Soluzioni-Unipol Sai, con il patrocinio di Regione Lombardia e della Provincia di Lecco. Gli enti aderenti e sostenitori sono i comuni di Casatenovo, Osnago, Paderno D’Adda, Robbiate, Usmate Velate e Verderio.

“Con questa rassegna vogliamo invitare tutti, dai più piccoli ai più grandi, ad accostarsi alla cultura in senso più ampio – ha detto Antonella Cagliani, vicesindaco del Comune di Robbiate e assessore alla Cultura e Istruzione – ogni anno cerchiamo di sperimentare sempre cose nuove, gli spettacoli sono in grado di attrarre un pubblico di affezionati che Caffeine si è conquistato in anni di esperienza, ma anche un pubblico ancor più vasto di persone non abituate a frequentare i luoghi della cultura”.

L’inaugurazione della rassegna si terrà il 1° giugno alle ore 18 presso Piazza della Pace a Osnago con due spettacoli contrapposti: da un lato quello di Elena Copelli (ballerina contemporanea) ‘Incomunicante’ e dall’altro quello del danzatore libanese Bassam Abou Diab, ‘Eternal’. “Voglio ringraziare Eugenia e Filippo per l’impegno nel portare avanti questo lavoro di passione e di amore che si traduce in questa rassegna importante e significativa – ha detto Copelli – speriamo di vedere un pubblico numeroso”.

Il programma

Il 9 giugno appuntamento a Casatenovo alle ore 18 presso Villa Mariani con lo spettacolo ‘Come le star’ in collaborazione con l’Istituto Viganò. Il 15 giugno a Verderio (Villa Gallavresi) ospite la compagnia modenese Intelfade che proporrà ‘Innesti_epifanie nella natura, una coreografia sociale’. Si continua il 22 giugno a Paderno d’Adda (Centro Sportivo) con Joshua Monten Dance Company ‘Come fare cose con le parole’ e il 23 giugno a Robbiate (Villa Concordia) doppio appuntamento, alle 18.30 sempre con la Joshua Monten Dance Company che si esibirà in ‘Linearity’ e alle 19 con Kinesis Cdc ‘Fa’atanama’. Chiuderanno l’edizione 2024 il duo Zerogrammi con ‘Vicina distanza’ e il ballerino Stefanio Cortinovis con ‘Daimon’.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è libero, la prenotazione fortemente consigliata al 338 36668167

QUI TUTTO IL PROGRAMMA