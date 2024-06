A Valmadrera successo per il concerto del 2 giugno

In occasione della Festa della Repubblica

Protagonista il corpo musicale Santa Cecilia di Valmadrera

VALMADRERA – Si è svolto il concerto del 2 giugno presso il cinema teatro Artesfera, proposto dal corpo musicale Santa Cecilia di Valmadrera e organizzato per la Festa della Repubblica dal Comune di Valmadrera e dall’Assessorato alla Cultura. Il titolo del concerto è stato “2 giugno Festa della Repubblica – riscoprendo il tricolore, ieri come oggi, insieme sotto la stessa bandiera guardando all’Europa”. Il concerto ha avuto inizio con l’inno italiano e l’inno europeo, con il Sindaco Rusconi con la fascia tricolore.

“Indubbiamente un concerto molto bello e applaudito, diretto dal bravissimo Maestro Armando Saldarini e presentato da Elena Cesana” spiega il Sindaco Antonio Rusconi che nel suo intervento ha evidenziato l’importanza del 2 giugno non come un rito ma come la memoria dei sacrifici compiuti per ottenere la libertà e la democrazia. Per questo ha marcato “il dovere del voto”.