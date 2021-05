Sabato 29 maggio un nuovo appuntamento di Brianza Classica a Civate

il concerto “Ricordando Morricone” con il duo Albertini-Bruni di pianoforte e armonica

CIVATE – Un nuovo appuntamento con il festival Brianza Classica a Civate, sabato 29 maggio alle 20:30, per l’eclettico concerto eseguito dal duo composto da Edoardo Bruni, al pianoforte, e Santo Albertini, all’armonica a bocca.

Uno strumento, quello dell’armonica a bocca, che oggi è sempre più difficile ascoltare in concerto, e che vanta origini molto antiche, risalenti a più di 3000 anni fa, in Oriente. In Occidente lo strumento appare solo agli inizi del XIX, quando inizia a essere conosciuto in tutto il mondo.

In programma eleganti e celebri melodie classiche, e rinomati brani di Ennio Morricone che sono diventati importanti colonne sonore. Il concerto si svolgerà nel salone dell’oratorio, accesso da Piazza Antichi Padri.

Programma:

Anonimo – Giochi proibiti

M. De Falla – Nana

P. De Sarasate – Romanza andaluza

F. Schubert – Serenata

J. Brahms – Danza ungherese n. 6

E. Morricone – Tema d’amore (da “Nuovo cinema paradiso”)

Gabriel’s Oboe (da “Mission”)

Playing Love (da “La leggenda del pianista sull’oceano”)

Tema principale (da “C’era una volta in America”)

Tema principale (da “C’era una volta il West”)

A. Piazzolla – Ave Maria

J. Williams – Schindler’s List

A. Z. Idelsohn Hava nagila

D. Shostakovich – Valzer n. 2 dalla Suite Jazz n. 2