Valmadrera. Al Teatro Artesfera lo spettacolo “Every Brilliant Thing”

In scena l’attore Filippo Nigro

Una rappresentazione emozionante e coinvolgente sulla vita e sulla depressione

VALMADRERA – Al Teatro Artesfera di Valmadrera andrà in scena il celebre attore Filippo Nigro con lo spettacolo “Every Brilliant Thing – Le cose per cui vale la pena vivere“. Oltre a interpretare il ruolo da protagonista, Nigro firma anche la regia insieme a Fabrizio Arcuri. Lo spettacolo, scritto da Duncan Macmillan con Johnny Donahoe, è prodotto da CSS Teatro stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia e Sardegna Teatro.

“‘Every Brilliant Thing’ è una sorta di autobiografia brillante, strutturata attorno a una serie di ‘cose per cui vale la pena vivere’, interpretata da Filippo Nigro, uno degli attori più talentuosi e apprezzati del panorama teatrale e cinematografico italiano” spiegano i coordinatori dell’iniziativa.

“La lista che emerge, e che il protagonista condivide con il pubblico in modo confidenziale, coinvolgente e intimo, è imprevedibile, emozionante e profondamente personale, composta da episodi e aneddoti raccolti al volo su libri, scontrini e sottobicchieri di pub – continuano i coordinatori – Con la complicità di alcuni spettatori, chiamati a dare un piccolo contributo per far sì che i ricordi del passato prendano vita, e attraverso una scrittura dal ritmo sempre serrato e divertente, Every Brilliant Thing riesce a toccare con sensibilità e con una non superficiale leggerezza un tema delicato e complesso come la depressione“.

Gli organizzatori dell’iniziativa descrivono così lo spettacolo: “Grazie alla risposta del pubblico, alla carica emotiva e alle reazioni che si creano ogni sera in teatro, lo spettacolo è sempre unico, diverso ogni volta. In realtà, Filippo Nigro riscrive il pezzo sul palco, insieme agli spettatori che decidono di partecipare e contribuire”.

Lo spettacolo ha vinto il Premio Nazionale Franco Enriquez 2022 con la seguente motivazione: “La regia, coinvolgente e brillante, richiede un’interazione diretta con il pubblico, che, chiamato a partecipare, interpreta alcuni dei personaggi minori, diventando così l’elemento destabilizzante e innovativo in ogni replica. Lo spettacolo offre un approfondimento interessante sul tema della depressione, trattandolo con leggerezza e ironia”.

Gli organizzatori sottolineano il valore aggiunto della partecipazione del pubblico durante lo spettacolo: “Un’opportunità unica per gli spettatori di diventare parte attiva della performance, contribuendo con riflessioni ed esperienze personali, e condividendo con gli altri un tema tanto attuale quanto universale: la depressione. Il tutto è trattato con la delicatezza e la sensibilità che rendono Filippo Nigro un attore autentico, capace di trasmettere emozioni sincere e di coinvolgere il pubblico in modo profondo e appassionato”.

La programmazione della stagione teatrale 2024/25, promossa dalla Parrocchia Sant’Antonio di Valmadrera in collaborazione con Duepunti Srl di Cernusco Lombardone, gode del patrocinio e del contributo dei Comuni di Valmadrera, Civate e Malgrate.

L’appuntamento è per sabato 1° febbraio alle ore 21 presso il Teatro Artesfera di Valmadrera.

E’ possibile acquistare il biglietto sul sito www.artesfera.it/biglietti