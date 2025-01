Valmadrera, Aperitivo con l’Autore: l’incontro con Francesca Stucchi e Kwadzo Klokpah

Appuntamento a venerdì 10 gennaio alle ore 18 con la presentazione del libro “Nel vento dei desideri”

Un incontro di coraggio e speranza

VALMADRERA – Proseguono gli appuntamenti del ciclo “Aperitivo con l’Autore”, con il terzo incontro in programma venerdì 10 gennaio alle ore 18 presso il Polo per la Disabilità “Oltre Noi” in viale Promessi Sposi 129. Questa volta sarà la scrittrice Francesca Stucchi la protagonista, che presenterà il suo libro “Nel vento dei desideri”, un emozionante racconto che ripercorre la storia e l’anima del canoista paralimpico Kwadzo Klokpah.

La serata, introdotta da Virginio Brivio della Fondazione Sacra Famiglia, offrirà al pubblico l’opportunità di incontrare sia l’autrice che Kwadzo Klokpah, l’atleta paralimpico protagonista del libro.

“La sua straordinaria vicenda, che va dalle difficoltà di un’infanzia segnata dalla malattia in un ospedale isolato ai confini della savana, fino al riscatto in Italia sulle rive del lago di Como, rappresenta una potente testimonianza di coraggio, speranza e resilienza. La sua storia è anche un omaggio alla grande generosità del nostro territorio, che ha contribuito al suo straordinario percorso di rinascita e successo” spiegano gli organizzatori dell’incontro.

L’evento è promosso dalla Biblioteca e dalla Consulta dello Sport di Valmadrera, con la collaborazione di Fondazione Sacra Famiglia, Cooperativa Arcobaleno Onlus, Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra di Valmadrera e Associazione “Oltre Noi”.

“Questi incontri, ospitati presso il Polo ‘Oltre Noi’, dimostrano come queste strutture non si limitino a essere centri di cura e assistenza, ma diventino veri e propri luoghi di aggregazione e di creazione di legami, capaci di rivitalizzare il tessuto sociale e culturale del territorio – continuano gli organizzatori – Il ciclo Aperitivo con l’Autore mette in evidenza il ruolo cruciale del terzo settore, che contribuisce a dare vita alla comunità con energie e prospettive in continua evoluzione”.

Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti. Per informazioni è possibile contattare Virginio Brivio al numero 337/1022391.