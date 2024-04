Valmadrera. UNI3: Andrea Rusconi presenta il suo libro “Diari in bicicletta”

Al Centro Culturale di Fatebenefratelli in programma il quarto incontro della rassegna ‘Speciale UNI3’

Appuntamento fissato per Mercoledì 17 Aprile

VALMADRERA – Continua la rassegna UNI3 promossa dall’Università della terza età di Valmadrera. Il prossimo appuntamento, curato dall’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Valmadrera Rita Bosisio, si terrà al Centro Culturale di Fatebenefratelli di Valmadrera il prossimo 17 Aprile. All’incontro presenzierà Andrea Rusconi, cittadino di Valmadrera, che presenterà il suo libro “Diari in bicicletta” diario di un viaggio a Roma. L’appuntamento è fissato per le ore 15:00.

Il libro racconta dell’esperienza fatta da Andrea nell’Agosto del 2016, quando insieme a due amici decise di partire verso Roma lungo la via Francigena, in sella alla sua bicicletta. All’interno del suo libro Andrea spiega i cambiamenti profondi di architettura, lingua, intercalari, gesti e pensieri che percepiva ad ogni svolta d’angolo lungo il suo percorso.

“Attraversando l’Italia – racconta l’autore – si corre il bellissimo rischio di non vedere mai la stessa cosa, di non provare mai la stessa emozione perché non sai mai cosa c’è dietro a quella curva. Vivere nell’imprevedibilità, senza fissare appuntamenti, e viaggiare senza uno schema preciso, al di fuori di quel tracciato stampato senza troppo sentimento su una stretta cartina”.