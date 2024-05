Edili Lecco Sondrio. Il Gruppo Giovani incontra la Fondazione Luigi Clerici

Programma di collaborazione con la scuola lecchese

“Crediamo sia importante che i ragazzi che si formano alla professione in cantiere possano entrare in contatto con altri giovani”

LECCO – Si è svolto il primo incontro del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Ance Lecco Sondrio, guidati dal presidente Mattia Elia, con gli studenti della classe terza del corso per operatori edili della Fondazione Luigi Clerici. Si tratta di un primo incontro di una serie di appuntamenti che i Giovani Imprenditori hanno in programma per sviluppare un rapporto sempre più stretto con i ragazzi che hanno scelto, per il loro futuro professionale, il mondo dell’edilizia.

All’incontro erano presenti, oltre al presidente Mattia Elia, anche il vicepresidente Roberto Gaddi, il consigliere Aldo Faggi ed il componente del Gruppo Filippo Tocchetti, delegati a seguire in prima persona il progetto. I ragazzi sono stati accompagnati da Anna Grattarola, responsabile di sede per la Fondazione Luigi Clerici, e da Federica Pontiggia, docente del corso.

“Crediamo sia importante – ha spiegato Mattia Elia – che i ragazzi che si formano alla professione in cantiere possano entrare in contatto, prima della fine del corso, con altri giovani che, come noi, sono impegnati nelle aziende di famiglia e vivono quotidianamente l’attività edile, con l’obiettivo di conoscerne più a fondo la realtà concreta del nostro settore e le opportunità che il lavoro in edilizia oggi può offrire a un giovane. In cantiere, diversamente da quanto magari alcune famiglie possono pensare, ci si può davvero realizzare, sia personalmente che professionalmente. Rispetto al passato sono cambiate molte cose. Resta un lavoro in cui si richiedono competenze tecniche e capacità manuali e in cui non manca la fatica, ma è un’attività che, per chi vuole crescere, è grado anche di fornire grandi soddisfazioni. Soprattutto, in tema di sicurezza, l’attenzione e la scrupolosità con cui le nostre aziende seguono le severe regole in essere in cantiere costituisce una garanzia”.

Il progetto di collaborazione attivato con Fondazione Luigi Clerici prevede una serie di incontri, testimonianze e visite in azienda che saranno programmate per il prossimo futuro. Durante il primo incontro si è parlato molto anche di tecnologia, con particolare riferimento alle macchine, ai mezzi e alle attrezzature che sono in funzione in cantiere, suscitando grande interesse tra i ragazzi del corso.

“I ragazzi devono imparare a conoscere e valorizzare il potenziale del loro profilo. La figura di operatore e ancor più di tecnico edile sarà sempre più richiesta dal mercato, ma i ragazzi che decidono di intraprendere questo percorso di formazione sono ancora troppo pochi” commenta Anna Grattarola, responsabile di sede della Fondazione Luigi Clerici.